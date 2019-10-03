台灣大日月潭花火音樂會10/19開唱　邀請聽眾「致人生」

▲台灣大日月潭花火音樂會10/19開唱。（圖／台灣大提供）

記者邱倢芯／台北報導

邁入第12年的「台灣大哥大日月潭花火音樂會」，今年主題有別於以往，要用不凡交響樂章與歌聲向美麗人生致敬。今年音樂會再度邀請到能量歌姬李佳薇、實力唱將卓義峯登台獻唱，還有睽違5年的學院美聲「台大合唱團」，以百人編制重磅回歸，搭配樂興之時70人管絃樂團，全新演繹蔡依林在今年金曲獎上大放異彩的年度歌曲《玫瑰少年》、李宗盛載滿人生重量的《山丘》，林俊傑唱出為追逐理想而忘記初衷的《偉大的渺小》，以及茄子蛋年少輕狂的《浪子回頭》等家喻戶曉經典曲目。台灣大邀請民眾10/19在日月潭漫天的火樹銀花下，與上萬聽眾一起歌頌人生、享受不凡。

台灣大總經理林之晨表示，今年音樂會主題巧妙運用「19」諧音「Enjoy」，設定為「享受不凡 Enjoy Magnificent」，這個主題是希望大家去細細品味生命的每個階段，像是年輕桀傲不馴、自由奔放；青春歲月為愛而活，肆無忌憚勇敢追夢；步入中年一路跌跌撞撞、對生命從此有了深刻領悟；到最終行至人生路盡頭，回首荊棘滿途，但過程中的成長學習，只要不逃避，最後終會尋回自己，找回初衷。

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由台灣大哥大與日月潭國家風景區管理處共同主辦的「台灣大哥大日月潭花火音樂會」，年年挖空心思、設計不同主題，並邀請國內頂尖樂團及表演者，每年都吸引不少民眾專程慕名而來。這場開放民眾免費參與的音樂盛會，舉辦11年來，參與人數總計超過28萬人次，為當地創造驚人的觀光熱潮。

今年編曲家櫻井弘二更將國人耳熟能詳、深具共鳴的經典曲目，透過交響樂呈現豐富的動感節奏和鏗鏘氣勢。日月潭國家風景區管理處廖錫標副處長出席記者會時表示，由於「台灣大日月潭花火音樂會」已成為當地的指標性活動，為日月潭賦予藝文風采，因此每年此時，大家都期盼著台灣大音樂會又帶來什麼不一樣的視聽饗宴，相信今年的「享受不凡」將會引起更多的共鳴。