私菸案／總統專機通關檢討　隨行人員行李要查驗

▲財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部關務署今（3）日公告「國際機場入境行李物品通關作業程序」，即日起總統專機入境，行李不再免驗，而會分應驗與免驗，除了總統與副總統行李及被區分為機敏行李外，其餘都是應驗行李，須過Ｘ光機檢驗。

國安人員利用總統專機走私大量免稅菸品，總統蔡英文當時也立即要求，要徹底檢討禮遇規定是否遭到濫用。

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關務署今日公告修正國際機場入境行李物品通關作業程序，修正總統專機入境時，行李的查驗程序。所謂禮遇通關還是依據國際機場禮遇作業辦法，就是國家元首、副元首、總統、副總統、總理副總理等及其配偶等，禮車就會直接進入停機坪，並由國際接待直接出入國。

特別禮遇通關則是大使、國家邀請得特別禮遇貴賓或中央政府三級機關以上的正、副首長、武官上將、直轄市長等相當職級，則由「公務門」出入境；一般禮遇通關則是包含民意代表、中央政府邀請的貴賓等，由「公務檯」出入境。

過去總統專機的「行李」入境都是「專案禮遇」，海關幾乎都不查驗，但是為了彌補私菸案漏洞，未來總統專機入境行李在落地時，會先請外交部、國安單位來區分，除了總統、副總統的行李和國安機敏行李免查驗外；其餘的行李都要查驗。

要查驗的行李物品將會運至地下室X光機檢查，總統與副總統的隨扈人員其行李可以由外交部或相關單位申請予以派人代予查驗與提領。關務署表示，實際上行李經X光機查驗速度很快，根據實測，大約5分鐘就可以領到第一批行李。