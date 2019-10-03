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三峽之光！　三峽茗茶祥興行蜜香紅茶、碧螺春閃耀國際

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▲ 三峽之光！三峽茗茶祥興行蜜香紅茶、碧螺春閃耀國際。（圖／新北市農業局提供）

▲ 三峽之光！三峽茗茶祥興行蜜香紅茶、碧螺春閃耀國際。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽茗茶祥興行首度以在地優質茶品「蜜香紅茶」及「碧螺春」代表參加具「食品界米其林」之稱的iTQi比利時國際風味暨品質評鑑 （International Taste & Quality Institute），兩項產品分別榮獲2、3星頂級風味殊榮，成功擦亮「三峽區」的招牌，讓國際看見三峽的特色與好茶。

比利時國際風味品質評鑑所（International Taste & Quality Institute，iTQi）每年集結包括米其林、頂尖廚師及歐洲美食專業人士，為來自全球上千件產品評審認證。評鑑採盲測形式，過程中評委僅能在食品或飲品原貌狀態下，針對外觀、香氣、口感、質地等條件給分。而iTQi頒發的風味絕佳認證獎章（Superior Taste Award）分為1至3星等，最高是3星等，代表美味堪稱極品。

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「三峽茗茶祥興行」目前由第三代老闆周玉成經營，1967年的他，從小就跟著曾祖父以及父親製茶，畢生幾乎全都奉獻在茶產業中，也練就了一手好製茶功夫，也靠著時常與各茶區青農交流，撞擊出改變這傳統產業念頭的火花，讓他選擇在今年把在地特色茶品碧螺春及蜜香紅茶推上國際的評鑑比賽。

▲ 三峽之光！三峽茗茶祥興行蜜香紅茶、碧螺春閃耀國際。（圖／新北市農業局提供）

▲ iTQi比利時國際風味暨品質評鑑得獎者合影。

周玉成表示，自己做茶也大半輩子了，除了希望透過參加比賽來考驗自己的品質，也希望透過國際的舞台擦亮三峽金字招牌，將製茶這門傳統產業能做點變化，讓大家看見蜜香紅茶或碧螺春就知道三峽。果然好的茶品也成功抓住歐洲米其林主廚們的味蕾，讓他一舉拿下兩大獎，「碧螺春」獲評2星等；蜜香紅茶則獲評堪稱極品美味的3星等。

農業局表示，今年三峽茗茶祥興行的蜜香紅茶、碧螺春都成功敲鑼，在比利時風味評鑑獲得佳績，成功打響三峽茶葉的名聲，而除了獲得國際的認可，2019年周玉成也在蜜香紅茶比賽中榮獲頭等獎。

新北市也持續輔導在地茶農提升技術，與產區農會合作廣辦各項製茶技術競賽，透過賽會讓新一代茶師們有更多交流機會，爭取榮譽感形成良性競爭，而這些年輕人也需要民眾支持，購買時認明「新北好茶」比賽茶，便是安心安全的保證，也給我們茶農鼓勵。訂購資訊可洽「三峽茗茶祥興行」，電話：02-8676-7288選購。

▲ 三峽之光！三峽茗茶祥興行蜜香紅茶、碧螺春閃耀國際。（圖／新北市農業局提供）

▲「三峽茗茶祥興行」周玉成受獎。

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