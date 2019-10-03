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玉山銀靠一張神卡連2個月榮登發卡王　國泰世華單月刷卡額最高

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▲▼信用卡。（圖／凱基銀行提供）

▲根據金管會統計，8月單月刷卡金額新台幣2,601億元，年增率達6.29%。（圖／凱基銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（3）日公布8月信用卡最新統計，8月單月刷卡金額新台幣2,601億元，而玉山銀行連續2個月登上發卡王，國泰世華則以簽帳金額最多，奪下刷卡王寶座。

根據金管會銀行局統計，截至今年8月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4,600萬張，總有效卡數約3,096萬張，其中當月簽帳金額約2,601億元，較去年同期增加154億元，年增率達6.29%。

請繼續往下閱讀...

觀察各家銀行7月發卡數表現，其中又以玉山銀行發卡數最高，共發了15萬5,055張，連續2個月登上發卡王，緊追在後的是國泰世華銀行（7萬5,871張），其餘依序是台新銀行（7萬2,755張）、中國信託商業銀行（6萬3,021張）、台北富邦銀行（4萬5,234張）。

玉山銀行7月推出「U Bear信用卡」，目標鎖定年輕族群，祭出4大現金回饋，包括指定電影院現場刷卡享20%現金回饋，到4大超商使用玉山Wallet掃碼也享8%現金回饋，指定網路消費也有5%現金回饋，一發行立即在網路上掀起熱烈討論，進一步帶動發卡量；國泰世華銀行推出的KOKO卡、蝦皮購物聯名卡，高額回饋也頗受消費者青睞。

統計也顯示，國泰世華銀行單月簽帳金額達423億元，一舉奪下刷卡王寶座，再者是中信銀行，單月簽帳金額為386億元，其餘3至5名則分別是玉山銀行（352億元）、台新銀行（307億元）以及台北富邦銀行（218億元）。

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