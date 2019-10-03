▲ 電動自行車交通新規上路，瑞芳警10月1日起加強取締。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

電動自行車因不需駕照，近期成為現今許多民眾代步的新興工具，加上免駕照、不用懸掛車牌等便利性，使民眾改變短程代步習慣，同時也造成許多道路交通危險，立法院2019年5月三讀修正條文，除明定將「慢車違規」納入規範管理，並新增禮讓導盲犬等規範，並調整部分違規罰鍰金額，並自10月1日起正式施行。

瑞芳警分局表示，電動自行車納入規範前，民眾騎乘電動車即便不戴安全帽也沒有相關罰則，甚至有民眾逆向行駛、闖紅燈、隨意跨越對向車道等誇張行徑，也造成其他用路人在行駛道路安全上的危害。

《道路交通管理處罰條例》修正後，騎乘電動自行車上路一律均須戴安全帽，違反規定者罰300元；擅自變更改裝車輛罰1800元到5400元。其他條文修改部分如，車輛在轉彎或變換車道前，未依規定使用方向燈，罰鍰提高1200元至3600元；慢車駕駛人行經行人穿越道，遇有攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者，不暫停禮讓者處600元至1200元罰鍰。未依規定使用合格的兒童座椅，裁罰300元到600元等各項規定。

瑞芳警呼籲，目前新制上路，警方除了加強宣導並會針對違規者取締。警方分析目前最常使用電動車族群，如外籍移工或家中長者，企業主及家中成員應多加強勸告，騎乘電動自行車應配戴安全帽，並確實遵守交通法規，才能維護自身交通安全並保住寶貴荷包。