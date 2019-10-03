速查起火原因、依法拆除　楊瓊瓔哽咽落淚：協助家屬度過難關

▲台中市副市長楊瓊瓔說明處理火警過程時，數度哽咽落淚。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大雅區一家紙器廠3日凌晨發生大火，造成2名消防弟兄救災時不幸罹難，市長盧秀燕與副市長楊瓊瓔早上第一時間趕往火災現場關心，下午楊瓊瓔對外說明，數度哽咽落淚，她悲痛表示，市府除了從優撫卹外，更要查明事發原因，避免憾事再度發生，對於消防弟兄的犧牲，她代表市府給予最高敬意，全力協助家屬度過難關。

▲楊瓊瓔向罹難的消防弟兄致敬。（圖／台中市政府提供）

楊瓊瓔下午在經發局長張峯源、都發局長黃文彬、消防局副局長楊元吉陪同下，在市政大樓正式對外說明，她說，市府會全力協助家屬度過難關，責無旁貸提供家屬最大協助，其中消防員謝志雄的夫人是台中女警且懷有身孕，盧市長已責成警察局全力協助遺孀善後，2位消防員也一定從優撫卹。

▲經發局長張峯源（右至左）、消防局副局長楊元吉、都發局長黃文彬，陪楊瓊瓔一起對外說明。（圖／台中市政府提供）

此外，由於這場火災可能影響周邊空氣品質，且附近也有小學，盧秀燕已指示教育局注意空品狀況，發口罩給周邊學校師生，避免戶外教學，如空品持續不良，將進行移地教學。

黃文彬進一步說明，違章建築全國各地都有，這是歷史共業，市府曾到該廠區稽查，確認屬於農地上的違章建築，違反土地分區使用規定，已排入拆除行列，市府將依都市計畫法裁處6至30萬元，並依規拆除。

針對救災過程，楊元吉指出，消防局抵達現場時，因該廠濃煙密布，未發現火源，因此依照SOP由指揮官指揮謝志雄、張哲嘉資深隊員，進入廠區進行熱顯像儀檢測，尋找火點確切位址，避免火勢延燒。

楊說，兩位消防員服務長達7年與11年，經驗充足，初步研判可能因倉庫內火勢延燒速度快，發生閃燃導致鐵皮建物傾倒，隊員遭崩塌建物壓住，來不及逃生，不幸殉職，消防局將徹查檢討，查明原因。