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桃園內壢車站旅客落軌遭輾斃　自殺？意外？鐵警調查原因

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▲台鐵桃園內壢車站3日下午5時許發乘客落軌遭輾斃事件，鐵路警察封鎖現場調查事故原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台鐵桃園內壢車站3日下午5時許發乘客落軌遭輾斃事件，鐵路警察封鎖現場調查事故原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台鐵桃園市內壢車站3日下午5時許發生乘客落軌事件，1名年約60歲上下男性乘客在台鐵南下1217車次區間車進站時，突然自月台跌落鐵軌，列車雖緊急剎車但仍輾過乘客，消防人員趕抵時，乘客已明顯死亡未送醫，鐵路警察封鎖現場調查事故發生原因，台鐵緊急調派列車支援，晚間6時30分已恢復正常行駛，影響19次列車，旅客約10370人。

台鐵指出，3日下午5點06分許，台鐵1217車次從基隆開往苗栗區間車進入內壢車站第二月台，1名姓名不詳、年約60餘歲男子突然自月台邊跌落鐵軌，當時列車已進站，男子跌落至第6與第7節車廂之間，列車司機發現後緊急剎車，但仍然輾過乘客。

由於適逢下班與放學尖峰時刻，許多上班族與學生發現乘客落軌都驚呼不已，台鐵也因此事故，目前桃園至內壢之間採西向單線行駛，事故列車乘客則改搭乘4183車次繼續南下。

鐵路警察表示，事故原因是自殺還是意外仍需調查，將調閱車站監視器了解乘客落軌原因。

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關鍵字：

內壢車站乘客落軌遭輾斃單線雙向通車意外調查中

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