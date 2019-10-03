感謝熱忱奉獻與辛勞付出　黃偉哲表揚績優里鄰長

▲台南市長黃偉哲出席「台南市2019年度特優里長、績優民政人員暨資深里鄰長表揚大會」，親自頒獎154位受獎者。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

感謝里鄰長對民眾的奉獻熱忱與辛勞付出，台南市長黃偉哲出席「台南市2019年度特優里長、績優民政人員暨資深里鄰長表揚大會」，親自頒獎154位受獎者，表彰特優里鄰長暨民政人員，身處基層服務民眾與守護社會安全的盡心竭力，期盼未來一同攜手協力為民服務，守護社會安定。

市長黃偉哲表示，里鄰長是守護社會安定的力量，在第一線感受民眾的心聲最為直接，深入鄰里的績優服務也是最讓里民有感。很高興台南市今年有11位獲頒「內政部特優里長」獎項的里長，彰顯最代表基層聲音的里長，他們卓越表現更榮獲中央的肯定。表揚不僅是一種榮譽，更是日後對台南市民的責任承擔，期盼未來作為與民眾溝通橋樑的里鄰長，持續協助市府推動政策，攜手協力做得更好，為市民打造一個幸福宜居的台南。

民政局長顏振標說，里長、鄰長長期在第一線為民服務，是促進地方發展的重要推手，更是民政體系的楷模。其中佳里區陳老利鄰長，服務里民已逾62年，是「最資深」的鄰長；而百歲人瑞羅通文服務大內區也逾50年，是「最年長」的鄰長。兩位鄰長協助市府各項政令宣導，感謝他們一同守護基層。

民政局表示，本年度表揚特優里長64名、服務滿20年的資深里長31名、服務滿60年的資深鄰長2名、服務滿50年的資深鄰長5名，以及績優民政人員52名。另外，還有服務滿30、40年以上之資深鄰長共108名，則由公所代為轉頒台南市政府獎狀。

今年度表揚大會的獎座由民政局替代役男所設計，手作木製的底座，質樸渾厚，十分符合受獎者令人穩定、安心且質樸的特質；金屬製的獎牌則增添華麗隆重感，讓受獎者倍感尊榮。 獲頒「內政部特優里長」的里長為張順士、蘇木武、陳延海、李連興、郭文仁、廖大宇、蔡明松、陳茂全、辜福恩、黃富得及蘇雅子等共計11位里長獲此殊榮。