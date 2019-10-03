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台東人返鄉比登天難！劉櫂豪爭取台鐵每日3列次實名制優先訂位

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▲立法委員劉櫂豪於立法院交通委員會要求政府在花東線鐵路全面雙軌化未完成前，台鐵局應規劃台東人實名制優先訂票，抒解在地居民訂不到車票的問題。（圖／劉櫂豪辦公室提供）

立委劉櫂豪於立法院交通委員會要求政府在花東線鐵路全面雙軌化未完成前，台鐵局應規劃台東人實名制優先訂票，抒解在地居民訂不到車票的問題。（圖／劉櫂豪辦公室提供）

記者王兆麟／台東報導

立法委員劉櫂豪3日於立法院交通委員會質詢林佳龍部長，要求政府應落實區域均衡發展，促進交通平權，因此具體建議交通部在花東線鐵路全面雙軌化未完成前，應要求台鐵局規劃每日早晚擇定一列次供台東鄉親優先訂位，期能抒解在地居民訂不到車票的問題，台鐵局允諾將於2週內研議規劃，儘速配合辦理。

劉櫂豪表示，台東鄉親每逢連續假期返鄉車票一票難求，平日的熱門時段也常訂無座位，雖然台鐵的城際車輛採購，將採購10節以上車輛，明年起開始交車投入營運後，期能增加台東地區運能，但徹底解決方案就是儘速辦理花東鐵路全面雙軌化，讓路線容量增加，滿足疏運需求。但在花東全面雙軌化完工前，劉櫂豪特向交通部建議規劃台東每日實名制列車，以改善鄉親買無車票之苦。

劉櫂豪說明，台鐵局於開車前2週開放訂位時，可擇定車次，於前3日優先供台東實名制（身份證開頭V、設籍台東及其一等親）訂位，第4日起再全面開放訂位，現研議規劃台北-台東408車次（07：40發車）、台東-台北431車次（15：22發車）以及就醫需求經常搭乘的台東-台北405車次（06：15發車）。劉櫂豪要求台鐵局先研議上述列車試辦每日台東實名制訂位，期能舒緩鄉親買無車票的問題，台鐵局允諾將於2週內研議規劃。

劉櫂豪另外要求林佳龍部長，針對南迴鐵路電氣化109年底完成通車後，應請台鐵局及高鐵公司研議台鐵-高鐵（台北-左營-台東）優惠套票，期能提高誘因舒緩台北-台東間的旅客。

林佳龍表示，台鐵局高鐵公司於2週內研議，原則上支持辦理。最後劉櫂豪要求研議航空票價補貼，交通部允諾已提報行政院研議花東基金補貼辦理，俟核定後會儘速公告辦理。

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