台中火警工廠老闆遭傳喚　警察友人轉述：他會負起道義責任

▲大雅火警工廠老闆不願多談。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大雅區一家餐具工廠3日凌晨大火，造成2名消防人員殉職，台中地檢署下午傳喚陳姓業者到案說明，偵訊內容並未公開，而陳某面色凝重不願多談，只說警消之所以發生不幸，全是為了要減少他的財產損失，陳擔任過派出所警友站副站長，警察友人轉述陳會負起道義責任。

台中市2名消防人員為了查出起火源，冒險進入火場，不料卻因此殉職，遺體燒焦嚴重，無法辨認，內政部長徐國勇、台中市長盧秀燕到殯儀館探視家屬，除了深表難過、從優撫卹之外，也要全力取締違章工廠。

陳姓業者下午一度回到工廠，受到媒體包圍，不但不出面說明、對無辜犧牲的警消人員表達歉意，還怒嗆媒體，要求媒體離開他的工廠，不久，陳在友人掩護下離開前往台中地檢署。

檢方以「偵查不公開」為由不願多談細節，僅表示會釐清「有沒有人要對這兩名殉職消防員的死負責」，此外，由於遺體碳化難以辨識身份，無法進行相驗，委託警方鑑識中心採取基因，和家屬進行比對，希望能盡快比對出身分，以完成相驗程序。

陳姓業者到案時面色凝重，僅說他一接獲火災訊息，在凌晨1點50分就趕到工廠，他想進入尚未起火的倉庫搶救主機和存摺，但被警消阻擋在外，他當時也不知有2名警消在裡面，他難過的說，他知道警消努力想減少他的財產損失，結果卻發生不幸。

陳姓業者早年在台中市北屯區水湳市場附近經營餐盒生意，和當地水湳派出所也熟，擔任過警友站副站長，和警方關係不錯，後來擴大營業，工廠搬到大雅現址，一名當時的水湳派出所所長下午也到大雅工廠關心，這名前所長說，業者不會逃避責任，有需要也會負起道義責任。