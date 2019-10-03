防洪新利器亮相！　黃偉哲親自檢視功效說有夠讚！

▲台南市政府水利局獲得水利署補助，採購新型防洪設施─「防水擋板」，此防水擋板在洪汛期間能在第一時間完成防災工作，減緩極端氣候帶來之衝擊及災損。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府水利局獲得水利署補助，斥資440萬元採購新型防洪設施─「防水擋板」，此防水擋板是臨時性設施，但比起傳統沙包，具有輕巧、便利、組裝迅速的優點，可重複使用不易耗損，更環保，在洪汛期間能在第一時間完成防災工作，減緩極端氣候帶來之衝擊及災損。

台南市長黃偉哲10月3日出席防水擋板防災演練活動，對防水擋版實際演練情境逼真表示肯定。黃偉哲特別向水利署致謝，黃偉哲表示今年4月約見水利署賴建信署長，爭取更多的防水工程及設施，而賴署長也「ㄚ莎力」給予台南更多的防水擋板。台南市原有400片，水利署補助725片，目前總計有1100片。這項新一代科技產物，看似簡單但擁有許多專利功能，主要優點在於輕巧、便利、組裝迅速，一遇淹水很快就能夠組裝完成，阻擋淹水效果良好，約可阻擋50公分的淹水高度，市府水利局也特別製作對照圖，比較防水擋版與傳統沙包之優缺點。

黃偉哲補充說明，過去積極為民眾爭取防水閘門，但有民眾反應防水閘門有其優點，但是價格不菲，一戶住戶至少自費6、7萬元，加上有柱子影響觀瞻，機動性也不夠，如今新一代科技產物－防水擋板可補強防水閘門的缺點。

黃偉哲說，當然祈求最好不要淹水、最好是無災無厄，但是台南市西半部屬平原地區，地勢平坦，因此境內「易淹水潛勢地區」面積達3分之1，且面對全球氣候變遷，近年強降雨事件頻傳。市府應更加努力、持續精進防汛整備，以降低淹水可能造成之損失，朝「韌性城市」邁進，未來市府會編列更多預算採購防水設施，也希冀水利署多支持補助。黃偉哲同時也呼籲基層公務人員、里長和巡守隊，邀請民眾平時多演練，熟悉後就很快拆裝完成，若真遇天災，也能夠自立自強，迅速自救。

水利局為協助自主防災社區及區公所更加瞭解新型防水擋板之使用時機與性能，特別在將軍區青鯤鯓青山漁港辦理實際演練及展示活動，由市長黃偉哲主持，邀請經濟部水利署、第六河川局、及方一峰、穎艾達利、蔡蘇秋金議員與里民共同參與。活動現場由相關參訓人員模擬、演練，展現新型防汛器材輕便、組裝迅速優點及有效防洪特性，而參訓人員亦從演練中增進實戰經驗，確保災中布設工作精確到位。