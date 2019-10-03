全國漁民節系列活動在桃園　蔡小虎、詹雅雯等知名藝人開唱

▲全國漁民節系列活動10月5、6日兩天，在桃園舉辦。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

十月的桃園很「全國」。繼桃園市政府宣布2019全運會、國慶晚會在桃園舉辦後，市府農業局指出，2019全國漁民節「桃海風情、永續漁樂」系列慶祝活動，10月5、6日兩天，在桃園漁會大樓旁的景觀薄膜天幕舉辦，規劃包括食魚文化體驗、漁業推廣成果展、海風特產市集等系列活動，歡迎大家來體驗桃園特有的漁業文化。

市府農業局3日舉行「桃海風情、永續漁樂」系列慶祝活動說明，出席活動的副市長游建華說，全國漁民節首次在桃園舉辦，10月5日及6日將一連兩天舉辦各式精彩活動，其中5日晚間舉辦的模範漁民頒獎表揚晚會，除表彰模範漁民、優秀漁民、績優員工與承銷人外，也邀請包括蔡小虎、詹雅雯、高向鵬、李千娜及神棍樂團等歌手接力開唱，讓大家一飽耳福。

▲桃園區漁會理事長謝仁江歡迎全國漁民朋友來桃園出席大會，同時也逛農博。（圖／市府提供）

游建華指出，桃園升格後，市府與桃園區漁會合作，以總經費約4.9億元改造竹圍漁港，辦理包括增設上架場、薄膜天幕，以及周邊環境改善等工程，其中薄膜天幕可容納約2,000人，建置總經費約5,000萬元，全國漁民節的活動即是在薄膜天幕舉行，而此期間也正在舉辦桃園農業博覽會，市府亦邀請來自全國各地的漁民朋友，一起去看農博。

據指出，桃園市在暌違20年後，10月19日再度舉辦全國運動會；國慶晚會首度移師桃園，10月9日在高鐵桃園站前舉行，現又有本週六、日登場的全國漁民節活動。包括農委會漁業署副署長林國平、市府農業局長郭承泉、桃園區長陳玉明、桃園區漁會理事長謝仁江、桃園煉油廠副廠長沈永皓等人士均一同出席說明會。