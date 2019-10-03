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議員爆：柯市府破壞文官體制　文化局長亂調職缺「只為換愛將」

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▲▼柯文哲赴議會專案報告,台北市文化局長蔡宗雄。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲赴議會專案報告，台北市文化局長蔡宗雄（左）。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲過去常批評台灣文官制度遭破壞，未料今年4月發生柯違背專業，將兩位資深常任事務官，文化局和觀傳局副局長互調。北市議員吳世正3日再爆，文化局長蔡宗雄為將其在商業處處長任內愛將專委調到文化局，竟將原文化局專委調為研究員，以空出職缺。記者致電蔡宗雄電話未接，無法取得回應。

吳世正表示，根據陳情信函說，文化局內部都傳聞蔡局長為了把在商業處的某專委帶到文化局，竟於今年9月降調原文化局李姓專委職務，而文化局有兩名專委，職系分別為文化行政及一般行政，蔡宗雄將「一般行政」職缺的李姓專委調成研究員，以便空出專委位置，讓其屬意人選出任。

吳世正批評，文化局專委經過人為操作已經出缺，並經市長同意遴選，是否檢舉函將由蔡局長屬意的商業處專委升任？文化局同仁都睜大眼在看，本項人事案將於10月15日定案。

吳世正指出，蔡宗雄去年也是被柯文哲越級「拔擢」，根據了解，柯文哲繞過遴選小組，破格錄用拔擢還是商業處長的蔡宗雄，只因蔡在選戰期間積極替柯輔選，才被破格升任。

吳世正說，今年4月柯文哲硬將文化局副局長李麗珠、觀傳局副局長陳譽馨兩位不同專業的文官職位互調，當時市府還大費周章想辦法解套，李麗珠僅有一般行政的資歷，需有文化行政職系的經歷才能調至新聞編譯職系的觀傳局副局長之位，竟把副局長資格調整為一般行政，本案經人事處長親口證實，這項變動是由市長室指示進行。

吳世正說，柯文哲常把職位用來酬庸、亂調職務，如今他的局長也效法，不惜把原本的文化局專委換成研究員，商業處業務和文化局業務專業也不同，卻因局長需求而進行不同職系的調動，文化局專委經過人為操作已經出缺，並經市長同意遴選，是否檢舉函將由蔡局長屬意的商業處專委升任？文化局同仁都睜大眼在看，本項人事案將於10月15日定案，此次柯文哲是否知情並縱容，這樣叫尊重文官專業嗎？

吳世正呼籲柯市長真正要做到尊重文官專業，不為政治服務；原本蔡局長由商業處長跳昇局長，已讓市府文官大吃一驚；局長是政務官，勉強說的過去，但是專業文官的調動，是不應該由政務人員一時的需求而任意破壞制度的，否則國家行政的穩定如何維持？

記者致電蔡宗雄電話未接，無法取得回應。北市府發言人周台竹回應，不論在中央或地方政府，每天都有人事變化，通常主管做調整，一定是基於業務考量，因為他沒有聯絡上蔡宗雄，所以不清楚細節，不過台北市政府團隊重視績效，柯市長要求也蠻嚴格，每個單位都有工作壓力。

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