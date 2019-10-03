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女高中生「1秒摔出校車再輾過」　皮開露骨腳變形：司機還怪我走太慢

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記者陳凱力／新竹報導

一名洪姓遊覽車司機在載學生上、下課間，因沒注意正下車的女同學，直接開動車輛且未完全關閉車門，導致女學生跌出車外，被車輛後輪輾過腳部，造成開放性骨折伴踝關節半脫位；新竹地院審理終結，依業務過失傷害判洪有期徒刑5月，易科罰金15萬。事隔一年，受害的女學生仍在遙遙無期的手術與復健中度過，甚至因此中斷學業，他說，直到判決出來才知道洪姓司機過去也有駕車過失致死的前科，認為「這樣還判5個月，實在是太輕了」。

▲女高中生「1秒摔出校車再輾過」　皮開露骨腳變形：他還怪我走太慢。（圖／當事人林同學提供）

▲監視器拍下當時的畫面，非常驚悚。（圖／當事者林同學提供，下同）

洪男曾有過失致死前科，他受雇於一間交通公司，駕駛遊覽大客車載送新竹市某高中學生上、下課。2018年5月15日洪男依慣例駕駛學生遊覽車載學生放學，由於疏於注意後方車門，竟在林姓女同學準備下車途中直接起步開走，林同學當場被尚未完全關閉的車門夾住，之後跌落車外，被後輪直接輾過，送醫後確診左側跟骨開放性骨折伴踝關節半脫位、左側距腓前韌帶和前外側踝關節囊破裂、左腓骨肌腱鞘損傷、左足背大面積組織缺損植皮等傷害。

▲女高中生「1秒摔出校車再輾過」　皮開露骨腳變形：他還怪我走太慢。（圖／當事人林同學提供）

▲林同學的腳皮開肉綻、血肉模糊，但骨頭卻清晰可見。

▲女高中生「1秒摔出校車再輾過」　皮開露骨腳變形：他還怪我走太慢。（圖／當事人林同學提供）

法官調閱交通事故現場圖與監視器畫面，並參照林姓同學的醫院驗傷單，認為洪男身為職業大客車駕駛，且先前已有駕車過失致死前科，對於駕駛車輛應更謹慎注意，提高警覺維護乘客安全，但卻疏於注意，造成林姓同學受傷，念在洪坦承犯行，雖賠償林姓同學20萬元，但雙方未達成和解，審酌依業務過失傷害判洪有期徒刑5月，易科罰金15萬。

被遊覽車輾過的林姓女同學說，事發當時，他距離前一位下車同學大約2、3步的距離，正準備出車門時，遊覽車就突然開動，由於車門尚未全部緊閉，他竟從門縫中摔出車外掉落至地面，隨後遊覽車起步從他的左腳背直接輾過去。沒想到，洪姓司機下車後竟對他大罵：「為什麼不走快一點」，讓他覺得無辜又傻眼。

▲女高中生「1秒摔出校車再輾過」　皮開露骨腳變形：他還怪我走太慢。（圖／當事人林同學提供）

▲林同學說，不管經歷再多次手術或復健，自己都無法像正常人一樣行走自如。

▲女高中生「1秒摔出校車再輾過」　皮開露骨腳變形：他還怪我走太慢。（圖／當事人林同學提供）

▲近日才做完第四次手術，林同學得知洪姓司機被判刑5個月，認為實在太輕了。

17歲的花漾少女，因為一時的意外，因此經歷多次手術，才剛動完第4次手術的林同學說，受傷後他每每久站、久走都會疼痛、腫脹難耐，即使再手術或是復健也無法像正常人一樣，至目前為止，光醫療費用就將近20萬，後續還不知道要多少錢，更因為需要不斷手術、復健，自己甚至休學至今，直到洪姓司機被宣判後，他才知道對方竟曾有駕車過失致死的前科，更痛批，洪姓司機出事後竟然還繼續開車接送學生上下課，實在非常誇張。

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