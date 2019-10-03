桃園偏鄉警所所長互調　警犬也互換！適應沒問題

▲桃園市大溪警分局永福與三層派出所所長相互調換交接，派出所警犬也跟所長到新所報到，繼續守護派出所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局大溪分局上月辦理三層、永福派出所所長互調，因2所均屬偏僻地區，三層所長佘世國與永福派出所所長林衍輝為增加駐地安全，不約而同都飼養犬隻提升警覺性，這次調整職務後所飼養的警犬也隨所長到新單位報到，到任半個多月以來，2隻警犬適應良好，持續守護派出所同仁安全。

▲大溪分局新任永福派出所長林衍耀與警犬「Timi」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪分局指出，新任三層派出所佘世國與永福所所長林衍輝，上月19日進行所長交接，2名所長彼此調換派出所，因考量兩所都位於偏鄉地區，考量深夜時段駐地安全，2人都認養一隻警犬，隨著2人互調新職，2隻警犬也隨著到新單位報到，也引起派出所同仁好奇。

其中，三層派出所長佘世國所飼養的警犬名為「棒棒兒」，永福派出所長林衍輝黑色混種土狗則名為「Timi」，2隻警犬到達新單位報到後，對於新環境非常好奇，每天在派出所附近跑上跑下，顯示適應情況良好。

▲大溪分局新任三層派出所長佘世國與警犬「棒棒兒」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

佘世國說，以前在永福所服務時，因駐地後方就是山區，夏天常有蛇類出沒，有好幾次蛇爬到派出所門前，「棒棒兒」突然狂吠示警，同仁查看監視器沒發現有人，外出查看才發現是蛇，急忙以捕蛇器抓住野放，還好都未傷及同仁，「棒棒兒」始終盡忠職守，日夜守護同仁安全，調職後他不捨得才帶到新單位，繼續照護新單位同仁安全。

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