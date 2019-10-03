一插就被駭！駭客改裝Lightning線可遠距竊取iPhone資料　線材已可量產發售

▲代號「O.MG」的改裝Lightning線已在Hak5網路商店上架。（圖／取自Hak5）

記者王曉敏／綜合外電報導

資安研究員Mike Grover在今年的世界駭客大會Defcon上展示了一條代號為「O.MG」的改裝Lightning線，其外觀與蘋果原廠充電線一模一樣，但其卻內含著惡意晶片及軟體，一但使用者將此線連上iPhone或Mac電腦，駭客即可入侵該設備並竊取使用者的個人資料。Mike Grover稍早接受媒體訪問時宣稱，該線材如今已可透過工廠量產。

任職於Verizon的資安研究員Mike Grover在Defcon大會上便有出售其手工改裝的Lightning線，一條售價200美元（約新台幣6200元），如今該生產過程得以簡化。Mike Grover日前接受科技媒體Motherboard線上訪問時表示，此改裝Lightning線已可在工廠成功量產。

改裝的Lightning線外觀與官方出售的Lightning線幾乎無二，iPhone及Mac電腦等裝備皆無法偵測出此Lightning線的問題。與正常的線相同，該線不僅能充電還能傳輸資料，不過當用戶接上此線時，線內的Script及指令及會開始在其所連接的設備上運作。線中的Wi-Fi無線晶片在連接裝置後便會成為一個Wi-Fi熱點，連線距離最遠可達300英尺（91.44公尺），駭客只要登入O.MG的IP即可在接線的iPhone或電腦上執行不同的指令，包括獲取密碼或聯網進行遠端操控。

雖然Mike Grover表示此改裝Lightning線已可量產，但不意味著此線已投入生產。目前Hak5網路商店已上架O.MG線，不過並未標示販售時間及售價。

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