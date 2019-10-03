網友狂秀打卡！「國慶限定」金牌台啤展現台灣特色　240萬罐民眾搶收藏

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國慶限定版台啤來了！台酒公司在今年取得國慶籌備會授權，推出330ml的「一○八年國慶限定」金牌台啤。除了視覺用色展現台灣特色外，設計亦凸顯台灣攜手向前的決心。限量版台啤九月底起於全台各大通路販售，共備有10萬箱、240萬罐。

台酒公司在106年就曾與國慶合作，推出「雙十國慶紀念版」的玻璃瓶台啤，亦被指名為國慶晚宴的指定用酒，但沒有在常見通路販售，雖然詢問度高，民眾卻不易入手。另外，也曾推出在機場免稅店銷售的「OMAR 原桶強度麥芽威士忌 國慶紀念版禮盒」，在各大OMAR收藏社團引起熱烈討論與搶購。

台酒公司表示，啤酒是台灣歡慶場合最常見的飲料，其中又以金牌啤酒的市占率最高、最具代表性。今年台酒與國慶的合作品項，改以330ml的鋁罐裝金牌台啤，且價錢與一般版相同為35元，全台備有10萬箱、240萬罐，民眾皆可輕易入手收藏。延續106年的合作先例，此次台酒保留國慶的視覺設計於瓶身，有鮮綠與紫色十字交錯，並承接「攜手世界、台灣耀飛」的108年國慶標語。

今年國慶主視覺的雙十符號用大地綠象徵台灣人的積極、活力，再以熱情紫展現台灣的熱情與好客。同時，今年的雙十符號也與往年相異，不再將二個國字「十」並排相連，而是傾斜、分開交錯的，在視覺上凸顯政府「攜手」向前的決心。

台酒公司表示，啤酒是台灣在各大小場合中不可缺少的飲料，金牌台啤作為國產市佔率最高的啤酒品牌，早就與民眾培養出身受的品牌連結。此次台酒承接國慶理念，以在地生產的台啤，主打口感新鮮好喝，邀請民眾一同共享國慶。

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