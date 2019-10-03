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南方澳大橋崩塌　5陸生建「三維有限元素」模擬過程！

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▲▼南方澳跨海大橋崩塌空拍。（圖／記者林振民攝）

▲南方澳跨海大橋崩塌空拍。（圖／記者林振民攝）

記者邱茀濱／綜合報導

南方澳大橋意外崩塌，導致6死的慘劇，然而大陸有1名博士及4名研究生採用有限元素分析軟體，以模擬倒塌的事故。不過，他們也強調，斷橋事故原因還在調查中，尚不足以給出確定性的結論，具體原因應根據實際情況，並交由專業人員鑑定。

分析是由重慶大學徐梁晉博士及清華大學研究生金鑫磊、顧棟煉、廖文傑、趙鵬舉等5人，從媒體的資訊中展開模擬，透過有限元素分析軟體「MSC.Marc」，去建立該橋的三維有限元模型，以重現崩塌過程。

▲▼大陸研究生利用有限元素分析軟體，模擬南方澳大橋崩塌過程。（圖／翻攝陸新徵課題組微信）

▲大陸研究生利用有限元素分析軟體，模擬南方澳大橋崩塌過程。（圖／翻攝陸新徵課題組微信，下同）

針對事故的原因，他們淺析認為，從右邊數來第6根鋼索斷裂後，導致其餘鋼索內力重新分布，超出原有的承載能力，最後從跨中向兩側破壞倒塌。然而，鋼索斷裂的瞬間，使得拱圈向上回彈，也讓拱腳向跨中回縮。

此外，大陸橋梁學者彭衛兵、戴飛也根據媒體的影片和現場殘骸的照片，聯名推出一份詳細的分析報告。文章稱，從油罐車通過跨中後不久，中間靠右的第一根鋼索和拱圈連接部位最先斷裂，為事故的起始破壞點。

▲▼大陸研究生利用有限元素分析軟體，模擬南方澳大橋崩塌過程。（圖／翻攝陸新徵課題組微信）

文章還分析拱圈出現落樑的可能原因，第一，首根鋼索失效後，拱頂向上回彈，讓拱腳發生相向位移；第二，主梁受彎出現塑性鉸後，主梁跨中位移引起主梁與拱連接處進一步發生相向位移。上述兩個位移疊加導致主梁（橋面）和拱腳整體崩塌。最後，文章還給了建議，認為要加強鋼索與拱圈及主梁連接處的強度檢查，才能及時發現鋼索結構鏽蝕或疲勞引起的強度損失。

▲▼南方澳跨海大橋崩塌空拍。（圖／記者林振民攝）

▲南方澳跨海大橋崩塌空拍。（圖／記者林振民攝）

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