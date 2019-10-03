來台打拼8年…漁工遭壓前傳訊「怎麼還不來」　姊姊病房外痛哭：怕他醒不來了

▲南方澳跨海大橋1日發生坍塌意外。（圖／記者林振民攝）



記者柯振中／宜蘭報導

宜蘭南方澳大橋1日發生坍塌意外，釀成重大傷亡，其中一名事發時在「新臺勝266號」漁船上的移工目前仍昏迷，還在加護病房搶救中。該名移工的親姊姊在病房外崩潰表示，事發前2人還在傳簡訊，當時她因為在忙，回了弟弟「等一下」的訊息，就跑去工作，沒想到竟然接到弟弟被送往醫院的消息。

南方澳大橋倒塌後，壓毀了當時正在底下準備加油的3艘漁船，倒塌時行經該橋的油罐車駕駛的腎臟、脾臟也破裂出血，目前仍在加護病房觀察中。

事件發生後，國軍緊急將漁船「新臺勝266號」拖走，對該船進行搜救。水下搜救隊也漏夜進行搜救，在水中搜索另外2船上的6名失蹤漁工，最後在3日中午尋獲第六位失蹤漁工的遺體。

▼搜救隊3日中午尋獲第六具漁工遺體。（圖／記者游芳男攝）



根據《東森新聞》報導，其中一名受傷的漁工當時待在「新臺勝266號」船上，與親姊姊傳訊息，沒想到遭受意外，導致重傷昏迷，目前還在加護病房搶救當中。

這名漁工的親姊姊在加護病房外指出，2人來台工作已經8年，事發前還在互傳訊息，當時弟弟問她「怎麼還不來」，但她因為工作在忙，要弟弟「等一下」，沒想到竟然接到弟弟被送往醫院的消息，讓她當場崩潰痛哭，害怕弟弟「再也醒不來了」。

針對這起不幸的事件，3艘漁船的船東江姓船主表示，目前都以處理罹難者後事與移工家屬來台的事宜為主，對其他事情沒有任何想法；如何解決高達2億元的損失，仍需要與家族討論才能決定。

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▼昏迷漁工的親姊姊在加護病房外痛哭。（圖／翻攝自《東森新聞》）

