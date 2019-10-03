　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

近7成網紅為兼職經營　兩大收入來源來自業配、導購

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

網紅導購電商「SOOCKER搜客」（圖／記者洪菱鞠攝）

▲（左起）沂動行銷執行長王秋鎮、中國信託金控數位金融處處長蘇美勳、國家發展委員會副主委鄭貞茂、台灣微軟大型企業商務事業群總經理卞志祥及沂動行銷品牌長陳玉純，共同出席 SOOCKER搜客 啟動記者會。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣網紅經濟規模上看200億元，根據沂動行銷所做一份網路意見領袖線上調查，在人稱2016年網紅元年前後，超過70%的人陸續加入網紅行列，平均經營3個以上社群媒體，最常用的是臉書，其次才是IG、BLOG/個人網站、YOUTUBE，不過有近50%的粉絲數在1萬以下，被視為NANO（奈米）網紅級別，雖然粉絲數小而美，卻具備高互動率與黏著度，微網紅時代來臨，讓導購電商崛起，素人網紅成為最佳虛擬業務人員。

沂動行銷調查分享現今網紅概況，其中提到，網紅常見的收入來源，一是收取固定費用的合作模式例如業配，佔比95%，另一則是來自於電商導購分潤，佔比為42%，而對於有70%把擔任網紅視為兼職的人來說，雖然希望透過有限的時間創造最大收益，但要處理繁瑣的勞務報酬請款及報價事宜，成為主要痛點，尤其近50%網紅覺得收到合作報酬的時間過久，平均需時一個月。

對此，沂動行銷攜手台灣微軟暨中國信託金控打造網紅導購電商「SOOCKER搜客」，把媒合、導購、電商、分潤4大功能整合在一起，自2019年1月推出以來，已有超過500位網紅及50個品牌在平台上展開合作，並持續召募中，而合作品牌建立線上快閃店後，輸入想要請網紅推薦的商品、價格及分潤比例，有興趣參與的網紅只要點選「參與導購」，平台就會產出網紅專屬的一頁式購物網站導購連結，方便粉絲下單購買。

沂動行銷執行長王秋鎮發現，成功網紅能帶動導購銷售主因，就是讓自己成為一名消費者，也就是「關鍵意見消費者」，從消費者的角度推薦商品，粉絲被打動的機會就比較大。例如先前一位擁有超過1萬名粉絲的網紅，為了銷售鞋子，利用IG限時動態發了2張實穿照後，一個晚上導購了幾十雙，效果出乎意料之外，即使是一間實體門市，一天也不見得能賣這麼多。

由於SOOCKER搜客標榜公開透明，因此網址被多少人點擊、訂單及轉換率等導購成效都會被清楚標示，至於網紅能得到多少分潤，則是由品牌自行決定，不過王秋鎮提到，平台結合微軟區塊鏈雲端服務，可以紀錄網紅成功導購所獲致的分潤金額，確保分潤金額的正確性與可靠度，解決現行導購分潤機制的信任盲點，後續請款串連中信「區塊鏈付款確認服務」，大幅簡化請款到帳程序，進而協助網紅藉由與粉絲的互動創造穩定收益，也讓品牌商品能觸及到更多消費者。

在數位廣告成本逐漸提高的情況下，網紅行銷隨之而起，看重的就是網紅背後的廣大消費群，目前SOOCKER搜客就以尋找「微網紅」作為主要合作導購對象，而類似營運模式的還有東森天美仕、有閑，強調以社交元素為核心，打造社交電商，一般消費者都能成為微商用戶，透過分享商品給其他人購買來賺取分潤。

ET快訊
台鐵旅客落軌！區間車輾過「駕駛急煞」亡　學生目睹嚇傻
馬俊麟妻怒告王瞳「侵犯配偶權」　超慘夫妻現況曝光
馬俊麟還原「王瞳侵門踏戶」真相！現場鞠躬向老婆道歉
王瞳恍惚落淚道歉：我做錯了！　認「馬俊麟正宮開戰提告」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

網友狂秀打卡！「國慶限定」金牌台啤展現台灣特色　240萬罐民眾搶收藏

近7成網紅為兼職經營　兩大收入來源來自業配、導購

來趟西元2222！《未來編程所》沉浸式展演　民眾：新穎又好玩

世大運選手村瘋搶鹹酥雞　1公斤量販包325元團購賣翻

iPhone XR不到2萬！　新光南西周慶「現省至少2千」爆排隊人潮

百貨週年慶靠5招聰明血拼！拆單搶銀行禮回饋更划算

2019百貨週年慶刷卡全攻略！看緊荷包必學3方法

超商變迪士尼樂園！台灣限定「米奇主題店」來了　70種限定商品可愛翻

影／OREO聯名甜點來了！「放大版夾心餅乾」超滿足　首波限時5款都要吃

【廣編】6大營養素均衡攝取　才是寵物健康關鍵

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

5小奶貓暴風夜「受困排水溝」！救援隊爬人孔蓋暖心救援全收編

遊客樂拖海龜！蛇被膠帶捆嘴　保育中心動物淪「斂財工具」

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

挺韓大將杏仁哥號召罷免達初步門檻 韓粉嗆「顛倒是非」黃捷：予以尊重

擔心傷南方澳失聯移工不爆破　船主急哭：破壞我的船沒關係！

網友狂秀打卡！「國慶限定」金牌台啤展現台灣特色　240萬罐民眾搶收藏

近7成網紅為兼職經營　兩大收入來源來自業配、導購

來趟西元2222！《未來編程所》沉浸式展演　民眾：新穎又好玩

世大運選手村瘋搶鹹酥雞　1公斤量販包325元團購賣翻

iPhone XR不到2萬！　新光南西周慶「現省至少2千」爆排隊人潮

百貨週年慶靠5招聰明血拼！拆單搶銀行禮回饋更划算

2019百貨週年慶刷卡全攻略！看緊荷包必學3方法

超商變迪士尼樂園！台灣限定「米奇主題店」來了　70種限定商品可愛翻

影／OREO聯名甜點來了！「放大版夾心餅乾」超滿足　首波限時5款都要吃

【廣編】6大營養素均衡攝取　才是寵物健康關鍵

Gogoro VIVA綠牌電動機車試駕　平價、輕量、好騎、還有什麼？

南方澳斷橋案交通部和船東達成共識　林佳龍：協助打造全新漁船

謝罪全文／王瞳、馬俊麟爆哭20分鐘！　正宮曝「宣戰真相」強硬告到底

內壢車站有旅客跌落月台遭撞斃！　台鐵桃園=內壢恢復行駛

信義區41年大樓轉手賺900萬　房仲曝4字頭變7字頭真相

LIVE／郭台銘出席玉山科技協會年會　與張善政同桌

還不夠便宜？吳季剛人生首件豪宅設計　單價跌破百萬仍乏人問津

釜山紅毯／《雞不可失》被曬在一旁？　柳承龍「讓別人先走」原因暖炸

老婆提告王瞳！　馬俊麟「開記者會前才知道」：我要怎麼面對王瞳家人？

台北TOP 7人氣手搖飲！可不可紅茶令人上癮、黑糖珍珠鮮奶登必喝寶座

消費熱門新聞

「芋香霜淇淋」超濃郁！小7期間..

OREO聯名甜點來了！「放大版..

京華城收攤「出清拍賣」1.3折..

嘉義店、新莊店也要開加油站了！..

免出國就可買！家樂福「日本一番..

超商變迪士尼樂園！台灣限定「米..

「海馬潛水300米」 新款腕錶..

新光三越周慶iPhoneXR現..

髮香味激似C牌香水　男友竟認錯..

孕媽咪漏尿問題醫師建議3招改善

團購瘋搶世大運選手村爆紅鹹酥雞

新款「V」字包成女神收割機

媽咪為孩子做早餐不再手忙腳亂！

抓寶狂潮將再現　週邊神器一周內..

更多熱門

相關新聞

5萬元買丹麥設計師沙發！網美最愛家具店　高CP值搶客

每個人家裡都需要家具，但許多家具價格高昂，例如沙發動輒一組就要超過10萬元，但近年打出知名度的「晴天家居」主打高CP值，5萬元就能買到丹麥設計師的絨布沙發，一條龍的服務受到不少民眾青睞。

正妹綁頭髮衣服上拉　渾圓南半球蹦出來

網紅被親弟勒死！他被判終身監禁

三寶擊落BMW網紅車　車主哭哀悼

14歲女孩揪友玩「可樂罐爆米花」爆裂成人肉刮刀

關鍵字：

網紅導購社交電商SOOCKER搜客東森天美仕

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

快訊／頑童小春離婚呆寶靜！6年婚玩完

偷拍那英被一腳踹！女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

大雅惡火2消殉職　妻懷雙胞胎挺肚認屍淚崩

最醜星二代長大！塌鼻子暴牙→長腿妹

即／大雅惡火2消死　隊員淚崩高喊「敬禮」

台中勇消「父親節才公布喜訊」　困火場6小時殉職

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

《玩很大》元元曝「真實CUP」！

內幕！王瞳帶家人殺到馬俊麟家　阿姨嗆正宮

快訊／王瞳恍惚無神道歉！

比特犬搭車打瞌睡　爸伸手扶頭

即／台中2消防隊員困火場罹難

吳茂騰兇殘分屍女友仍判免死

更多

最夯影音

更多

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面