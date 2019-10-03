近7成網紅為兼職經營　兩大收入來源來自業配、導購

▲（左起）沂動行銷執行長王秋鎮、中國信託金控數位金融處處長蘇美勳、國家發展委員會副主委鄭貞茂、台灣微軟大型企業商務事業群總經理卞志祥及沂動行銷品牌長陳玉純，共同出席 SOOCKER搜客 啟動記者會。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣網紅經濟規模上看200億元，根據沂動行銷所做一份網路意見領袖線上調查，在人稱2016年網紅元年前後，超過70%的人陸續加入網紅行列，平均經營3個以上社群媒體，最常用的是臉書，其次才是IG、BLOG/個人網站、YOUTUBE，不過有近50%的粉絲數在1萬以下，被視為NANO（奈米）網紅級別，雖然粉絲數小而美，卻具備高互動率與黏著度，微網紅時代來臨，讓導購電商崛起，素人網紅成為最佳虛擬業務人員。

沂動行銷調查分享現今網紅概況，其中提到，網紅常見的收入來源，一是收取固定費用的合作模式例如業配，佔比95%，另一則是來自於電商導購分潤，佔比為42%，而對於有70%把擔任網紅視為兼職的人來說，雖然希望透過有限的時間創造最大收益，但要處理繁瑣的勞務報酬請款及報價事宜，成為主要痛點，尤其近50%網紅覺得收到合作報酬的時間過久，平均需時一個月。

對此，沂動行銷攜手台灣微軟暨中國信託金控打造網紅導購電商「SOOCKER搜客」，把媒合、導購、電商、分潤4大功能整合在一起，自2019年1月推出以來，已有超過500位網紅及50個品牌在平台上展開合作，並持續召募中，而合作品牌建立線上快閃店後，輸入想要請網紅推薦的商品、價格及分潤比例，有興趣參與的網紅只要點選「參與導購」，平台就會產出網紅專屬的一頁式購物網站導購連結，方便粉絲下單購買。

沂動行銷執行長王秋鎮發現，成功網紅能帶動導購銷售主因，就是讓自己成為一名消費者，也就是「關鍵意見消費者」，從消費者的角度推薦商品，粉絲被打動的機會就比較大。例如先前一位擁有超過1萬名粉絲的網紅，為了銷售鞋子，利用IG限時動態發了2張實穿照後，一個晚上導購了幾十雙，效果出乎意料之外，即使是一間實體門市，一天也不見得能賣這麼多。

由於SOOCKER搜客標榜公開透明，因此網址被多少人點擊、訂單及轉換率等導購成效都會被清楚標示，至於網紅能得到多少分潤，則是由品牌自行決定，不過王秋鎮提到，平台結合微軟區塊鏈雲端服務，可以紀錄網紅成功導購所獲致的分潤金額，確保分潤金額的正確性與可靠度，解決現行導購分潤機制的信任盲點，後續請款串連中信「區塊鏈付款確認服務」，大幅簡化請款到帳程序，進而協助網紅藉由與粉絲的互動創造穩定收益，也讓品牌商品能觸及到更多消費者。

在數位廣告成本逐漸提高的情況下，網紅行銷隨之而起，看重的就是網紅背後的廣大消費群，目前SOOCKER搜客就以尋找「微網紅」作為主要合作導購對象，而類似營運模式的還有東森天美仕、有閑，強調以社交元素為核心，打造社交電商，一般消費者都能成為微商用戶，透過分享商品給其他人購買來賺取分潤。