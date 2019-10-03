美國11月將在曼谷舉行「美日韓防長會議」　南韓廢GSOMIA後最高層級會晤

▲日韓兩國國防部長，有望在美國的牽線之下，11月在曼谷會晤。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

南韓聯合參謀本部議長朴漢基、美國新任參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）、日本聯合幕僚長山崎幸二，於美國東岸時間1日，在’華盛頓國防部參謀長聯席會議主席辦公室舉行會面，並促成11月在曼谷舉行的「美日韓三方防長會議」。這將是南韓廢除《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA）最高層級的首長會議。

根據韓媒《東亞日報》報導，麥利上任聯席會議主席的就任儀式，是促成這次會議的契機，由美國居中牽線，會議主題集中在討論東北亞地區三國安保合作方案及有關GSOMIA的內容。

美國還公開表示，今年11月在泰國曼谷舉行的「東盟擴大國防部長會議」（ADMM-Plus）上，韓美日三國國防部長也將舉行會談。這可以解釋為，在朝鮮無核化工作磋商即將重啟之際，在強化三國合作的同時，強調美國正在管控韓日矛盾的態度。

美國國防部亞太安全事務助理薛瑞福（Randall Schriver）當天在布魯金斯學會研討會上說，美國將在解決日韓矛盾中發揮作用，「會盡一切努力將國防和安全關係議題從兩國的政治緊張關係中抽離」。



9月就任的新任日本外相茂木敏充在2日表示，「南韓完全錯誤地看待國際安全環境。撕毀GSOMIA的決定非常令人遺憾。」

美國國防部政策次長魯德（John Rood）上個月30日表示，「鼓勵南韓重新專注於GSOMIA並更新協定」，敦促南韓對於廢除協定一事，能夠有轉圜的空間。

►偷偷分享少女秘密！