　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美國11月將在曼谷舉行「美日韓防長會議」　南韓廢GSOMIA後最高層級會晤

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼日韓貿易戰,日韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲日韓兩國國防部長，有望在美國的牽線之下，11月在曼谷會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

南韓聯合參謀本部議長朴漢基、美國新任參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）、日本聯合幕僚長山崎幸二，於美國東岸時間1日，在’華盛頓國防部參謀長聯席會議主席辦公室舉行會面，並促成11月在曼谷舉行的「美日韓三方防長會議」。這將是南韓廢除《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA）最高層級的首長會議。

根據韓媒《東亞日報》報導，麥利上任聯席會議主席的就任儀式，是促成這次會議的契機，由美國居中牽線，會議主題集中在討論東北亞地區三國安保合作方案及有關GSOMIA的內容。

美國還公開表示，今年11月在泰國曼谷舉行的「東盟擴大國防部長會議」（ADMM-Plus）上，韓美日三國國防部長也將舉行會談。這可以解釋為，在朝鮮無核化工作磋商即將重啟之際，在強化三國合作的同時，強調美國正在管控韓日矛盾的態度。

美國國防部亞太安全事務助理薛瑞福（Randall Schriver）當天在布魯金斯學會研討會上說，美國將在解決日韓矛盾中發揮作用，「會盡一切努力將國防和安全關係議題從兩國的政治緊張關係中抽離」。


9月就任的新任日本外相茂木敏充在2日表示，「南韓完全錯誤地看待國際安全環境。撕毀GSOMIA的決定非常令人遺憾。」

美國國防部政策次長魯德（John Rood）上個月30日表示，「鼓勵南韓重新專注於GSOMIA並更新協定」，敦促南韓對於廢除協定一事，能夠有轉圜的空間。

►偷偷分享少女秘密！

 
ET快訊
30歲女「子宮、乳房長滿瘤」　恐是「發票」惹的禍
恰恰加入12強中華隊教練團！生涯首次任打擊教練
王瞳、馬俊麟認了不倫戀　「苦主」艾成43字回應了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

22元買到全家大拿鐵「美式只要17元」　攻略曝光「小7也能用」！

新兵打電話「安全回報」：報告班長平安到家了！　下秒超糗狂道歉掛掉

奧客叫外送「50排骨飯、10桶炸雞」！凌晨下訂棄單　本人找到了

影／高中生沒錢買手機！上課查資料「呆坐位子」　老師心疼徵愛心機…網友意外戰翻

水電師傅一進豪宅「屋主是五月天」　五迷暴動...哭求轉達：搶不到門票啦

車禍重傷男搶救40分鐘不治！清潔員：我看他走出急診室　護理師聽完好毛

美國11月將在曼谷舉行「美日韓防長會議」　南韓廢GSOMIA後最高層級會晤

北韓證實發射新型「北極星三型」！　2017年以來首度發射中程導彈

美軍試射「義勇兵三型」洲際飛彈！　成功擊中6700公里外目標

影／解放軍空中梯隊「受閱飛機掉艙門」？官方反駁：是負責航拍的航空器

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

5小奶貓暴風夜「受困排水溝」！救援隊爬人孔蓋暖心救援全收編

遊客樂拖海龜！蛇被膠帶捆嘴　保育中心動物淪「斂財工具」

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

挺韓大將杏仁哥號召罷免達初步門檻 韓粉嗆「顛倒是非」黃捷：予以尊重

擔心傷南方澳失聯移工不爆破　船主急哭：破壞我的船沒關係！

美國11月將在曼谷舉行「美日韓防長會議」　南韓廢GSOMIA後最高層級會晤

北韓證實發射新型「北極星三型」！　2017年以來首度發射中程導彈

美軍試射「義勇兵三型」洲際飛彈！　成功擊中6700公里外目標

影／解放軍空中梯隊「受閱飛機掉艙門」？官方反駁：是負責航拍的航空器

高超音速飛彈「東風-17」首亮相　10分鐘越過第一島鏈擊殺航母

水下作業大隊馳援南方澳　水中切割快速移除障礙物

蘭指部夜間實彈射擊　戰場實戰增進野戰經驗

蘭指部聯勇操演實彈測考　驗證聯戰訓練成效

盧森堡F-35零件工廠大火　負責生產重要材料「芳綸纖維蜂窩芯」

柯文哲曾擔心台灣橋樑無法負擔「M1戰車」　陸軍：承受力沒問題

王瞳捲馬俊麟家庭　命理師「他的婚姻出現掃把星」：今年麻煩多！

美國麥當勞「沒有賣炸雞」！　 網紅開箱比出最大差異…網讚：台灣完勝

小三「捧丈夫骨灰」見正宮…徐麗雯入戲太深「哭倒捷運站廁所」

好心收留他一家…卻因沒米煮飯被揍瞎　苦嘆：恩將仇報　

「在美國暴民早被開槍打死」　苗博雅引戰了：在美國行政長官早就普選了

免越獄！「DELTA」iOS 專用模擬器正式推出　手機暢玩懷舊遊戲

全國首創「類5G影音行動指揮車」　新北警局攜手工研院打造無人機行動專網

王瞳被馬俊麟妻提告　李明諭律師曝「成立機會很高」

張哲嘉婚前火場殉職！母淚求大兒子回身邊　台南消防局長：一定讓他回家

台南嚐鱔魚麵！他一吃嚇傻竟「甜過」全糖鮮奶茶...網笑翻：空氣都糖味

軍武熱門新聞

解放軍「受閱飛機掉艙門」？官方..

「東風-17」10分鐘越過第一..

盧森堡F-35零件工廠發生火警

蘭指部夜間實彈射擊操演

水下作業大隊馳援南方澳

柯P：台橋樑無法負擔M1戰車　..

美試射義勇兵三型！　成功擊中6..

文在寅「國軍日」首度同框F-3..

網路謠傳解放軍戰機進入台灣領空

北韓證實發射「北極星三型」！

美無人機MQ-25首飛　空中加..

解放軍登陸兵力現身台灣東海岸？

鷹擊-18首亮相　超完美新一代..

蘭指部聯勇操演實彈測考　驗證聯..

更多熱門

相關新聞

研發「空射型雄三飛彈」　打造遠距進擊力！

台灣南端的巴士海峽寬度約400公里，增程雄三飛彈不但更確保了台灣安全，更提升了台灣的戰略地位。可望民國110年開始研製，期望在最短時間內進行作戰測評。

親哥被誤殺！他緊擁女警：我原諒妳

工程師：波音省成本忽視安全系統

二戰失日國籍　3台灣人求恢復成首例

反對川普！蘋果CEO力挺移民夢想家

關鍵字：

美日韓防長會議GSOMIA日韓軍事情報保護協定日韓要聞北美要聞東南亞要聞軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

快訊／頑童小春離婚呆寶靜！6年婚玩完

偷拍那英被一腳踹！女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

快訊／王瞳恍惚無神道歉！

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

大雅惡火2消殉職　妻懷雙胞胎挺肚認屍淚崩

最醜星二代長大！塌鼻子暴牙→長腿妹

內幕！王瞳帶家人殺到馬俊麟家　阿姨嗆正宮

即／大雅惡火2消死　隊員淚崩高喊「敬禮」

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

《玩很大》元元曝「真實CUP」！

台中勇消「父親節才公布喜訊」　困火場6小時殉職

比特犬搭車打瞌睡　爸伸手扶頭

馬俊麟認了「沒控制好我的感情」

大碗划算？他秤重打臉老闆…網全戰翻

更多

最夯影音

更多

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面