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宏碁全新品牌ConceptD概念家創系列　首波6款新品在台上市

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▲宏碁全新品牌ConceptD概念家創系列　首波6款新品在台上市。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁全新品牌ConceptD概念家創系列產品「ConceptD 9筆記型電腦」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（Acer）專為創作者量身打造的全新品牌ConceptD概念家創系列產品，今（3）日正式宣布在台灣開賣，首波推出ConceptD 7筆記型電腦兩款、ConceptD 500桌上型電腦兩款及ConceptD CP3271K、ConceptD CP7271K螢幕共計六款產品。

宏碁亞太營運總部暨台灣區總經理侯知遠表示，宏碁全新品牌ConceptD概念家創系列有完整的產品布局，目前規劃年底前至少推出16款產品，包含雋永的美型設計、強大的效能處理、極靜的散熱機構及超精準的顏色顯示等四大特色，符合創作者需求的功能。

▲宏碁全新品牌ConceptD概念家創系列　首波6款新品在台上市。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁全新品牌ConceptD概念家創系列產品「ConceptD 7筆記型電腦」。（圖／記者姚惠茹攝）

其中ConceptD 7時尚白色靜音筆電厚度僅17.9 mm，重量僅2.1公斤，配備15.6吋 UHD（3840 x 2160）4K IPS螢幕，專為創作者設計的PANTOＮE驗證，具有寬廣的100% Adobe RGB色域，符合 Delta E <2的色彩精確度，並採用具有減噪機構的Acer第四代AeroBlade刀鋒速冷3D金屬風扇，可將高效能筆電運算時的聲音維持在40分貝以下，相當於圖書館中的寧靜度。

至於ConceptD 500桌上型電腦擁有直立式機身設計，以白色消光外殼、滑順曲線及獨有木紋飾板，展現極簡風格的設計，耳機架採用按壓彈出設計，使用者可透過無線方式，快速為現代化Qi相容裝置充電，並利用三個散熱風扇，從三角形前方風板抽入空氣，並保持底座通風，以強化降溫通風，即使在風扇進行散熱時仍可維持在40分貝以下，提供不受干擾的寧靜。

▲宏碁全新品牌ConceptD概念家創系列　首波6款新品在台上市。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁全新品牌ConceptD概念家創系列產品「ConceptD 500桌上型電腦」。（圖／記者姚惠茹攝）

因應創作者對於精準色彩的嚴苛要求，宏碁推出ConceptD UHD顯示器系列，具備高達DeltaE <1的精準色彩重現能力，PANTONE認證、支援144HZ的專業顯示器能有效幫助創作者提升工作效率，其中包括一款為3D創作者優化27吋顯示器的ConceptD CP7271K P，售價69,900元，以及另一款27吋ConceptD CP3271K P顯示器，售價33,900元。

響應全新品牌開賣，宏碁推出ConceptD筆電及桌機隨貨附贈近萬元軟體，包括微軟中文Office 2019家用版及訊連科技創意導演365，全系列更享有上網登錄註冊後保固延長一年、貼心預約、專業諮詢及色彩調校服務等四大ConceptD Service+加成服務。

最後宏碁特別舉辦誠品ConceptD快閃體驗活動，從10/18～11/3誠品台北信義店、11/8～11/14誠品台中園道店、11/22～11/28台南文化中心店以及宏碁台北三創旗艦店、新竹NOVA宏碁未來體驗館、高雄夢時代宏碁品牌旗艦精品館皆有設置體驗區。

▲宏碁全新品牌ConceptD概念家創系列　首波6款新品在台上市。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁全新品牌ConceptD概念家創系列產品「ConceptD 900桌上型電腦」。（圖／記者姚惠茹攝）

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