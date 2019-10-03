台中兩消防員殉職　郭台銘籲提升待遇：政府應做警消「最強後盾」

▲台中火警2消防員殉職，廠房空拍照。（圖／東森新聞）

記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘辦公室3日表示，台中兩名打火英雄張哲嘉與謝志雄，不幸在火場中因公殉職，實在令人不捨，希望未來政府一定要成為強化相關政策，警消的堅強後盾。

郭台銘辦公室表示，這兩名年輕有為生命離我們遠去， 郭台銘身為義消總會總顧問，也將派人跟家屬進行慰問致哀，提供實質幫助，有任何能幫上忙的地方，他一定竭盡所能提供協助，願逝者安息、家屬節哀。

台中市大雅區一處鐵皮工廠失火，在3日凌晨3時，33歲的謝志雄、32歲的張哲嘉兩名消防隊員進入火場搜尋火點，失去聯繫，消防局立即指派3組快速救援小組輪流往返火場內部搜索，但上午8時8分尋獲兩人遺體遭重物壓住，已不幸罹難。

郭台銘辦公室表示，郭台銘希望政府一定要成為警消的堅強後盾，讓他們在執行危險任務時無後顧之憂，他多年來一直在關注警消權益，並出錢出力，希望未來執政者能強化相關政策，提升警消待遇並照顧因公殉職的警消眷屬。

消防員工作權益促進會等民間團體今舉行記者會，要求立法院儘速完成消防法修法，納入保護消防員機制，同時也希望政府重新檢討工輔法。消防員縱使無可避免危險，但不代表無限上綱到毫無生命的財產上，拯救人命才是消防員付出的意義，性命都應該擺在生命之前。

主婦聯盟環境保護基金會、地球公民基金會、消防員工作權益促進會、環境權保護基金會等民團提出5訴求，包括消防法儘速修法，開放殉職調查入法、基層團體參與調查、納入消防員退避權；未來無人的農地違章工廠進行防禦型救災；台中市政府要檢討火場戰術；工輔法延長違章20年應重新檢討；消防員工作權益促進會參與消防署火場隻灰級救災安全諮詢小組會議。

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