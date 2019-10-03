火場內沒人仍要往火裡衝　中市消防局長：要找到火源避免延燒

▲消防局長曾進財難過痛失優秀特搜隊員。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大雅區一家餐盒物流中心3日凌晨1點45分發生火警，造成33歲謝志雄、32歲張哲嘉2名消防人員在救災過程中殉職，外界深感不捨，為何明知道火場內已經沒人，還要再派人帶著熱顯像儀往火裡去，台中市消防局長曾進財表示，透過熱顯像儀可找到起火源，迅速撲滅避免延燒，發生如此悲劇，只能說火場瞬息萬變，難以預料。

消防局獲報後第一時間到達現場，初步得知火場內無人受困，但由於工廠內全是易燃的紙類製品，火勢一發不可收拾，為了避免火勢延燒，謝志雄、張哲嘉2人受命帶著熱顯像儀進入火場，希望能迅速找到起火源撲滅，豈料，才短短10分鐘，2人就失去連繫。

曾進財說，熱顯像儀不只是找人，也找火源，他也知道火場危險，但是如果不進入火場找到火源迅速撲滅，任由火勢擴散延燒，人民財產損失就會更大，而保護人民財產安全是消防員的責任，若是不找出起火源，消防局豈不是被外界批評毫無作為、瀆職。

曾難過的說，張哲嘉和謝志雄都是非常優秀的特搜隊員，例如，張受過國際人道救援、化災搶救基礎班、化災搶救指揮官班訓練，參與過88風災、99年1021蘇花公路遊覽車翻落懸崖搶救、103年0731高雄氣爆、105年0206台南震災、107年0630筏子溪沙洲受困等重大災害搶救。

而謝志雄也受過國際人道救援、山難搜救訓、游離輻射人員和化災搶救基礎班訓練，參與過105年0206台南震災、107年0117台中望高寮自殺救助、107年0206花蓮震災、108年0319南屯區寶山一街溺水等重大災害搶救，可說是經驗豐富，如今殉職，對消防局是一大損失。

曾進財說，為了避免日後類似悲劇再度發生，若是再碰上鐵皮屋大火、無人受困的情況，現場消防人員如何在先保護自己生命情況下再滅火，消防局要好好研擬一套

辦法，才不會讓消防員平白犧牲。