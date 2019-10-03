她PO「淡粉激美公主頭」狂吸網友看　下秒樓歪了：這根有靜脈！

Só da pra ver uma vez pic.twitter.com/iXRosUWJct — roberta ؘ (@robertaaarocha) October 1, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

許多青春期的少女都會希望自己看起來與眾不同，尤其時下又流行將頭髮染上特殊色，如果再配上辮子公主頭，很容易成為焦點。不過外國這名網友可能沒想到，將頭髮染成不常見的粉紅色，再精心的綁上辮子之後，竟然激像「男性生殖器官」，不僅讓人看了好害羞，更在網路上引起熱議。

根據《太陽報》報導，推特用戶羅伯塔•羅查（Roberta Rocha）日前分享了一篇貼文，並寫下「你只能看到一次」的留言；貼文中有兩張照片，照片裡的人擁有一頭柔順長髮，而髮色則是被染成淡粉色，再配上優雅的辮子頭，看起來似乎沒有甚麼不對。

不過網友卻不這麼認為，許多人看到這張照片的第一個反應，都認為這是「男性生殖器」，不僅顏色十分接近，辮子編織形狀的位置，更像是上頭的靜脈，相似度超高，也難怪讓人一眼就想歪。

報導中指出，記者兼作家的史黛芬妮（Stephanie Yeboah）將這則貼文轉推，同樣的讓粉絲感到相當困惑，許多人紛紛表示「我看到的第一眼就覺得是陰莖，我現在正在巴士上，這張照片怪異的開啟了我的一天」、「OMG！我也是這樣想的，這張照片不得不令我多思考一點時間。」

►我怪美的，哪哪哪哪哪哪哪哪，點她??