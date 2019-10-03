挺進超艱困選區！李問徒步環島後再推「氣球哥哥免費英語教室」

▲李問教馬祖小朋友英語。（圖／李問辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

前民進黨發言人李問宣布投入超艱困選區馬祖後，隨即展開超拼選戰行程。接續日前徒步環島馬祖68公里，李問這次再推「氣球哥哥李問的課後英語教室」，主打「免費英語教學」，除了貼近選民，更期盼藉此為馬祖的教育文化發展努力。

李問這次挑戰在馬祖舉辦「氣球哥哥李問的課後英語教室」。他提到，馬祖擁有這麼多值得推廣的故事，下一代的外語教育與國際視野，特別重要，希望未來有機會為馬祖的教育文化發展，繼續努力。

李問透過臉書分享，「我教小朋友說的其中一句話：“We hope you enjoy Matsu's world-class cultural and natural heritage.”『我們希望您喜歡馬祖世界級的文化與自然資產。』我也用中英雙語，朗讀一本經典馬祖繪本《北海大英雄》，由劉碧雲校長撰寫、插畫家張振松繪製。」

李問提到，這是他第一次翻譯繪本，就獻給了馬祖，「能在選舉期間，留下跟馬祖有關的翻譯作品，也是意想不到的收穫！在中翻英的過程中，讓我有機會更仔細欣賞文字豐富的意象，以及想要傳達給小朋友的訊息。」

民進黨布局艱困選區，李問認為要選就要挑戰最難的，自告奮勇挑戰「超艱困選區」馬祖。馬祖從1992年第二屆立委開始，民進黨從未勝選，1995年第三屆立委選舉國民黨及新黨候選人分別得到1,743票及1,332票，民進黨僅獲得33票；2004年和2008年民進黨也有提名候選人，不過票數都沒有超過兩百票。

李問表示，希望透過參選，告訴馬祖還有全國朋友，新世代的民進黨，不會放棄爭取任何一位國民的支持，也不會放棄照顧台澎金馬2,300萬人每個人的權益，「任何政策，都應該不分地區、不分藍綠意識形態，保護中華民國每一位國民的安全與生計。過去，馬祖人長期為了保護台灣的民主自由，犧牲奉獻；現在，身為一名台灣的年輕人，我也希望有機會，全心為馬祖服務！」