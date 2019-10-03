周末變天！北東轉雨變涼「下雨熱區」曝　下周又有擾動醞釀

▲周末北東變天轉濕涼，東北部注意局部較大雨勢發生。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

暖熱天氣掰！氣象局指出，周末受到東北風增強，迎風面北部、東半部天氣轉涼，降雨機率也提高，其中東北部有局部較大雨勢，中南部日夜溫差大。另外，關島附近海面下周有熱帶擾動發展跡象，氣象局將持續關注。

氣象預報員陳伊秀表示，明天（4日）大致上天氣跟今天類似，各地晴時多雲，僅山區及南部平地有午後雷陣雨，但較為局部。但周末東北風增強，迎風面降雨機率提高，溫度也轉涼。

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▲周末東北風增強，迎風面北部、東半部天氣轉涼。（圖／中央氣象局）

陳伊秀說，周六、日開始，由於南邊水氣上來，加上東北風增強，迎風面的北部、東半部及恆春半島會有局部短暫雨勢，其中東北部要注意可能有局部較大雨勢發生。到了下周一至三，太平洋高壓勢力較強，雨勢減緩，僅東半部有零星降雨，其他地區則留意午後局部雨勢。

溫度方面，由於六日受到東北風影響，加上雲多飄雨，北部、宜蘭、花蓮高溫下降至28、29度，整天偏涼，中南部影響較小，高溫仍有32、33度，各地低溫則約24、25度。

另外，在關島附近海面，由於環境利於發展，模式顯示，下周一、二可能有擾動生成，其未來發展趨勢是下周需要關注的重點。