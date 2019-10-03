金門縣議員訪韓喊「凍蒜」...上班時間挨轟！王淺秋：他請假1小時

▲韓國瑜到高雄市議會跟金門縣議員碰面，並接受他們高喊「凍蒜」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

金門縣議會3日組團來到高雄市議會拜訪，不但送上蔥等祝賀禮物之外，甚至在合照的時候高喊「韓國瑜凍蒜」，讓參選行程秒變小型造勢會，不過韓國瑜約在上午11點多現身，不免讓人質疑用上班時間拚選舉？新聞局長王淺秋回應，「議會之間拜會交流很正常，市長也有請1小時的假。」

金門縣議會的議員們組團、3日上午來到高雄市議會參訪，還不避諱的送上「包子」、「肉粽」象徵包中，只是韓國瑜曾經承諾，上班拚市政，下班才會拚選舉，但現在公然在上班時間拚選舉，地點還是在高雄市議會，引發綠營議員黃文益批，「因議會是屬於整個高雄市的議會，並不屬於某特定人士政黨候選人的議會，如果每每像是竹竹苗的議員、金門縣議員都要藉由高雄議會參訪名義，幫韓國瑜當選喊加油，這是很藐視高雄市議會，也踐踏了高雄市人民最高的民意殿堂機構。」

▲高市新聞局長王淺秋。（圖／記者賴君欣攝）

王淺秋對此表示，「原本其實議會之間的交流是非常正常的公務行為，但市長為了慎重起見，已經請了一個小時的假。」

至於後續若有其他縣市的議會再來訪，是否比照辦理嗎？王淺秋說，「盡量以這樣的方式，不然就用休息時間，我再強調一次，其實在議會之間的交流公務是非常正常，那麼如果議會之間拜會交流，我們跟大家見個面，本來就是市長本來就應該要去見見面打招呼，但是就是避免說大家有輔選的感受，他用最嚴格的標準來要求，當然我們希望其他候選人也是一樣，否則有些來走透透的候選人一樣在輔選跟參選行程，希望大家用同樣的標準，互相來檢視自己，同樣來對自己做比較嚴格的要求。」