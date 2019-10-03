台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮秋祭祝聖大典　蘇嘉全主祭

▲祀典興濟宮於10月3日上午10時舉行秋祭祝聖大典，立法院長蘇嘉全（右）代表蔡英文總統蒞臨主祭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

祀典興濟宮於10月3日上午10時舉行秋祭祝聖大典，立法院長蘇嘉全代表蔡英文總統蒞臨主祭，蘇嘉全院長對於亭宮分屬佛、道信仰卻能並祀共存且香火鼎盛，代表人民對不同宗教的包容性強大，才能在這塊土地和平相處。

興濟宮於清朝時被封為祀典官廟，主要是當時清兵大量進駐台灣，剛來時水土不服，多所生病，易生瘴癘之疾，軍民向醫神保生大帝祈求身體健康，果然奏效，由官員報請朝廷，封為祀典官廟，官員「朔望捻香、春秋致祭」，每年春秋祭典成為廟之大事。雖然日據時代遭廢除，但是管理單位於民國百年慶賀台南市升格為直轄市，決議復辦春秋二祭典禮。

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復辦以來，亭宮管理單位遵從《欽定大清會典》之祭祀儀軌為基礎，結合道教傳統三獻大典，由「祀典興濟宮三獻禮祝聖團」擔綱，並請各地奉祀保生大帝宮廟、交誼境、分靈廟等代表參與或觀禮，由官員親臨致祭，以謝神庥。亭宮於去年向文資處申請無形文化資產，期能追求宗教文化再造之際，也能保留傳統之古禮，鑑古知今，形成有禮的宗教文化習俗。

3日上午先由董事長吳漢清率領全體董監事向保生大帝的聖父母祭拜，有飲水思源之含意，之後正式於上午10時，由立法院長蘇嘉全、成功大學副校長林從一和多位來賓敲鑼，宣告儀式正式開始。

3日共有180餘間宮廟和單位近2000人參與典禮，蘇嘉全院長致詞時強調，他代表蔡英文總統參加，很高興可以擔任敲鑼和祭典正獻官的重要角色。蘇嘉全院長是第2次參加祭典，他對於亭宫二所宮廟為佛教、道教並列而成為地方信仰中心印象深刻，且是絕無僅有之情形，代表各種宗教在台灣這塊土地都可以並容共存，顯現出民眾的包容性相當大，平常就教導民眾「頭上三尺有神明」，亦即代表大家心中都有一把尺規範，讓民眾守禮和規矩，大家才能和平相處互相禮讓。

祭典與會之來賓還包括立委陳亭妃、台南議長郭信良、議員許至椿、陳怡珍、洪玉鳳議員和沈震東代表等人，另有學甲慈濟宮副董事長陳浚鎰、台北樹林濟安宮董事長陳黃綠妹、馬來西亞麻六甲湖海殿保生大帝廟主席王志忠擔任獻官。

參與宮廟代表分別擔各獻禮的陪獻宮廟，共同祈求神明保佑風調雨順、國泰民安，之後移師至大東夜市參加午宴，亭宮席開2百桌，市長黃偉哲特別撥空出席勉勵，整個儀式宣告圓滿完成。