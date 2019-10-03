擴大納管！政院拍板玩具槍、操作槍也將納管

▲蘇貞昌。（圖／記者范綱儀攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對「槍砲彈藥刀械管制條例」部分條文修正草案，行政院會3日拍板擴大管制範圍。草案將有改造空間的「操作槍」納入模擬槍範疇，日後如果未經許可就製造、販賣或運輸火砲、機關槍、手槍等，將面臨至少7年以上有期徒刑或無期徒刑、併科最高新台幣3000萬罰金。

內政部新聞稿指出，此次修法主要修正「槍砲」定義，增加「制式或非制式」文字，將所有具殺傷力之各式槍砲，無分非制式與制式，只要會致人於死，刑責均以較重刑度論處；同時修正「模擬槍」定義，刪除「打擊底火」要件，修正為「類似真槍之火藥式擊發機構裝置」，將「操作槍」納入「模擬槍」管制範疇。

內政部提到，防制槍枝犯罪應多管齊下，必須從源頭管制並加重刑罰，不容許歹徒鑽法律漏洞，一定要嚴查嚴懲，警政署將持續全面檢肅非法槍砲，以維護社會治安。

此次草案同步調高其他罰則，未來製造、販賣、運輸或轉讓前項公告查禁之模擬槍者，從原本得50萬，調高至150萬元以下罰鍰；另外，改造第一項公告查禁之模擬槍可供發射金屬或子彈，未具殺傷力者，從原本10萬元，調整成20萬元以下罰鍰。

行政院長蘇貞昌表示，現在社會治安事件都來自非法之徒持有槍枝，造成民眾傷亡。維護人民的安全，讓國人能夠安居樂業，是政府的責任。有鑒於犯法的相關案件，不法之徒利用現行法制對於槍枝來源是「制式」或「非制式」，在刑度上有不同，以及製造槍械、玩具槍或操作槍的業者，太容易讓不法之徒以簡易工具就改造，成為有殺傷力的武器。

蘇貞昌提到，要請內政部能與立法院朝野黨團儘速溝通，快速通過完成，以維護人民的安全，也讓不管制式槍枝或非制式槍枝，只要具有殺傷力，其刑度應該相同。

蘇貞昌說，請經濟部對玩具槍製造業者多予溝通，一旦經不法之徒的改造後，成為破壞社會治安的工具。業者應該從社會責任的角度，怎樣能夠在製造過程中，讓非法之徒不易得逞，這也有其企業責任。希望經濟部能多溝通，讓業者在這一方面能夠有所合作，讓社會更安全。