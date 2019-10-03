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南方澳斷橋事件　宜蘭慈濟志工關懷不間斷

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▲▼宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，搜救單位於10月3日發現最後一名失聯外籍漁工大體，搜救任務大致結束，後續將加速損壞橋身拆除作業。軍、憲、警、消、海巡努力搶救下，南方澳大橋斷橋事故告一段落，而從10月1日上午投入關懷與服務的宜蘭地區慈濟志工，在3日的白天依舊輪班關懷不間斷（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，搜救單位於10月3日發現最後一名失聯外籍漁工大體，搜救任務大致結束，後續將加速損壞橋身拆除作業。而經軍方漏夜投入水下切割、水面清除、高空焊接同步漏夜進行下，於3日也開通臨時航道，讓受阻漁船可以出航。

軍、憲、警、消、海巡努力搶救下，南方澳大橋斷橋事故告一段落，而從10月1日上午投入關懷與服務的宜蘭地區慈濟志工，在3日的白天依舊輪班關懷不間斷。

慈濟基金會指出，此次宜蘭縣南方澳大橋斷橋事故，宜蘭地區志工落實社區關懷、組隊統籌運作，走在最前、做到最後投入服務、關懷與陪伴之外，更協助印尼、菲律賓漁工的關懷與陪伴，接續也會配合各單位需求，透過印尼及菲律賓慈濟人投入此次事故的外籍漁工家屬的陪伴與關懷。

10月3日接近中午，最後一名失聯外籍漁工大體尋獲送上救護車移靈，慈濟志工列隊雙手合十祝福、深深一鞠躬的身影，是對往生者的尊重，祈亡者靈安。

▲▼宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，搜救單位於10月3日發現最後一名失聯外籍漁工大體，搜救任務大致結束，後續將加速損壞橋身拆除作業。軍、憲、警、消、海巡努力搶救下，南方澳大橋斷橋事故告一段落，而從10月1日上午投入關懷與服務的宜蘭地區慈濟志工，在3日的白天依舊輪班關懷不間斷（圖／慈濟基金會提供）

▲▼宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，搜救單位於10月3日發現最後一名失聯外籍漁工大體，搜救任務大致結束，後續將加速損壞橋身拆除作業。軍、憲、警、消、海巡努力搶救下，南方澳大橋斷橋事故告一段落，而從10月1日上午投入關懷與服務的宜蘭地區慈濟志工，在3日的白天依舊輪班關懷不間斷（圖／慈濟基金會提供）

不管是白天或黑夜，在軍、憲、警、消、海巡執行南方澳斷橋事件搶救的管制範圍外，都可以看見身著藍衣白褲的慈濟志工投入關懷與服務的身影。

一鍋鍋熱食、炒米粉、飲料、麵包，是整個搶救現場最能讓搶救人員補充體力的安身之處。一床床福慧床的設置，更是讓疲累的工作人員執行能喘息的休息站。

夜深之際，只要有軍、憲、警、消、海巡執行搶救的身影，就有慈濟志工送餐補給的關懷。慈濟基金會指出，從10月1日到3日白天，慈濟志工動員計281人次，早、中、晚餐含點心宵夜，共提供1564份，礦泉水80箱，衣褲合計90件。

因為關懷出於真誠與用心，忙於救災的救災單位對這個在災難現場安前支後的暖心單位也報以善的回饋，在慈濟服務中心，常可見到包括國軍官兵協助搬運慈濟物資的身影。在慈濟提供讓救災人員休息的福慧床上，更常見到各救災人員休息的身影。

▲▼宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，搜救單位於10月3日發現最後一名失聯外籍漁工大體，搜救任務大致結束，後續將加速損壞橋身拆除作業。軍、憲、警、消、海巡努力搶救下，南方澳大橋斷橋事故告一段落，而從10月1日上午投入關懷與服務的宜蘭地區慈濟志工，在3日的白天依舊輪班關懷不間斷（圖／慈濟基金會提供）

▲▼宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，搜救單位於10月3日發現最後一名失聯外籍漁工大體，搜救任務大致結束，後續將加速損壞橋身拆除作業。軍、憲、警、消、海巡努力搶救下，南方澳大橋斷橋事故告一段落，而從10月1日上午投入關懷與服務的宜蘭地區慈濟志工，在3日的白天依舊輪班關懷不間斷（圖／慈濟基金會提供）

台灣無以為寶，以善以愛為寶，南方澳斷橋事件「無常」示現的現場，看見慈濟人「如常」的真心關懷，那份關懷來自於真誠、那份陪伴是善與愛的匯聚。

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