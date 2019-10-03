　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸造科技大國　2018年研發投入8.5兆世界第二

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美軍武設備相當仰賴中國製造。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國致力提升研發投入，加強技術實力。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

中美貿易爭端持續，面對科技戰風險、技術封鎖屢屢被美方作為要挾手段，據官方數據統計，2018年中國全社會研發投入快速成長，達1兆9678億元人民幣（約合新台幣8.5兆元），排名世界第二，研發人員總量為每年419萬人，蟬聯世界第一。

《新京報》報導指出，新中國成立70年以來，發展階段從「向科學進軍」到「科學技術是第一生產力」，推動創新型國家建設，達到世界科技強國。在人工合成牛胰島素、鐵基超導等基礎研究；量子信息、移動通信、生物技術等戰略前沿領域；載人航天和探月工程、北斗導航、高速鐵路等不同領域，彰顯科研能量與成果。

▲▼中國製造的大疆無人機被爆出有「網路安全漏洞」。（示意圖／翻攝自DJI臉書粉絲專頁）

▲中國製造技術、科研實力因擴大經費投入達到發展。圖為DJI無人機。（示意圖／翻攝自DJI臉書粉絲專頁）

根據統計，2018年中國全社會研發投入達到1兆9678億元人民幣，佔GDP的2.19%，超過歐盟最發達的15國平均水平（2.13%）。在研發投入中，企業占比達77%，於財政科技投入中，中央占40%、地方占60%。

世界知識產權組織報告顯示，2019年中國的創新指數排名躍升至全球第14位，是前15名中唯一的發展中國家。

報導進一步指出，新中國成立伊始，全國科技人員不超過5萬人、專門從事科研工作的人員僅600餘人；如今，國家統計局報告顯示，2018年，按折合全時工作量計算的全國研發人員總量，為419萬人／年，穩居世界第一。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

ET快訊
台鐵旅客落軌！區間車輾過「駕駛急煞」亡　學生目睹嚇傻
馬俊麟妻怒告王瞳「侵犯配偶權」　超慘夫妻現況曝光
馬俊麟還原「王瞳侵門踏戶」真相！現場鞠躬向老婆道歉
王瞳恍惚落淚道歉：我做錯了！　認「馬俊麟正宮開戰提告」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

免動用《緊急法》！　星島：港府研推「宵禁令」減少人群聚集

南方澳大橋斷裂！陸學者1天憑影片、殘骸分析結論　網：我們還在怪東怪西

學妹深夜獻身「我空虛難耐」…渣男啪完「拒絕公開戀情」！她翻臉怒告性侵

陸造科技大國　2018年研發投入8.5兆世界第二

25歲正妹接業配！卸妝水「一口乾」下秒痛苦狂吐...再直接滴眼：非常溫和

陸學者分析南方澳斷橋原因：主樑斷裂後引發連續倒塌

影／「我想捐眼角膜」癌末妻忍痛拚命點眼藥水…死後照亮2盲人　尪心酸哭崩

25歲高挑妹加拿大失蹤！豪車掛網路被神秘轉賣　「人體殘肢」清晨遭棄垃圾桶

華聞快遞／香港零售、餐飲業界登報　籲商舖業主減租5成

若襲警發生你們會怎麼做？陸發言人問歐盟：法治在哪裡？

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

5小奶貓暴風夜「受困排水溝」！救援隊爬人孔蓋暖心救援全收編

遊客樂拖海龜！蛇被膠帶捆嘴　保育中心動物淪「斂財工具」

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

挺韓大將杏仁哥號召罷免達初步門檻 韓粉嗆「顛倒是非」黃捷：予以尊重

擔心傷南方澳失聯移工不爆破　船主急哭：破壞我的船沒關係！

免動用《緊急法》！　星島：港府研推「宵禁令」減少人群聚集

南方澳大橋斷裂！陸學者1天憑影片、殘骸分析結論　網：我們還在怪東怪西

學妹深夜獻身「我空虛難耐」…渣男啪完「拒絕公開戀情」！她翻臉怒告性侵

陸造科技大國　2018年研發投入8.5兆世界第二

25歲正妹接業配！卸妝水「一口乾」下秒痛苦狂吐...再直接滴眼：非常溫和

陸學者分析南方澳斷橋原因：主樑斷裂後引發連續倒塌

影／「我想捐眼角膜」癌末妻忍痛拚命點眼藥水…死後照亮2盲人　尪心酸哭崩

25歲高挑妹加拿大失蹤！豪車掛網路被神秘轉賣　「人體殘肢」清晨遭棄垃圾桶

華聞快遞／香港零售、餐飲業界登報　籲商舖業主減租5成

若襲警發生你們會怎麼做？陸發言人問歐盟：法治在哪裡？

Gogoro VIVA綠牌電動機車試駕　平價、輕量、好騎、還有什麼？

南方澳斷橋案交通部和船東達成共識　林佳龍：協助打造全新漁船

謝罪全文／王瞳、馬俊麟爆哭20分鐘！　正宮曝「宣戰真相」強硬告到底

內壢車站有旅客跌落月台遭撞斃！　台鐵桃園=內壢恢復行駛

信義區41年大樓轉手賺900萬　房仲曝4字頭變7字頭真相

LIVE／郭台銘出席玉山科技協會年會　與張善政同桌

還不夠便宜？吳季剛人生首件豪宅設計　單價跌破百萬仍乏人問津

釜山紅毯／《雞不可失》被曬在一旁？　柳承龍「讓別人先走」原因暖炸

老婆提告王瞳！　馬俊麟「開記者會前才知道」：我要怎麼面對王瞳家人？

台北TOP 7人氣手搖飲！可不可紅茶令人上癮、黑糖珍珠鮮奶登必喝寶座

大陸熱門新聞

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母..

大陸低俗婚鬧伴娘　被壓床上「多..

影／傳海口貪官屋內黃金堆滿地「..

女記者香港採訪中彈　右眼失明

老公出差！辣妻被外送員揉奶+摸..

老婆意外慘死路中…2老公「先後..

港警「見同袍遭追打」發射實彈　..

27歲OL「下海賣身」還債…心..

學生中彈！梁振英促校長革除他學..

邊吃邊玩！1歲女童嘴含筷子「直..

25歲高挑妹失蹤！人體殘肢遭棄..

即／港警開2槍　大圍驅散示威者

滯陸台人逐年增加　老台商佔最多

她偷裝監視軟體查腥夫！結局一秒..

更多熱門

相關新聞

中共建政70年　但你知道當年「國內和平協議」內容嗎？

中共定調的「國內和平協議」主要項目，從廢除國民政府「中華民國憲法」，到軍警武裝勢力通通由中共接管，並逐漸安排重編或解編。

中國房地產泡沫真要「破滅」？

回中美脫鉤論　崔天凱：不可理喻

聖露西亞支持台灣出席ICAO　中國代表秒阻攔

薛瑞福下周訪中　「直接點破台港問題」

關鍵字：

中國GDP經濟成長率中美研發投入科技大國

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

快訊／頑童小春離婚呆寶靜！6年婚玩完

偷拍那英被一腳踹！女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

大雅惡火2消殉職　妻懷雙胞胎挺肚認屍淚崩

最醜星二代長大！塌鼻子暴牙→長腿妹

即／大雅惡火2消死　隊員淚崩高喊「敬禮」

台中勇消「父親節才公布喜訊」　困火場6小時殉職

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

《玩很大》元元曝「真實CUP」！

內幕！王瞳帶家人殺到馬俊麟家　阿姨嗆正宮

快訊／王瞳恍惚無神道歉！

比特犬搭車打瞌睡　爸伸手扶頭

即／台中2消防隊員困火場罹難

吳茂騰兇殘分屍女友仍判免死

更多

最夯影音

更多

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面