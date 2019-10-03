陸造科技大國　2018年研發投入8.5兆世界第二

▲中國致力提升研發投入，加強技術實力。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

中美貿易爭端持續，面對科技戰風險、技術封鎖屢屢被美方作為要挾手段，據官方數據統計，2018年中國全社會研發投入快速成長，達1兆9678億元人民幣（約合新台幣8.5兆元），排名世界第二，研發人員總量為每年419萬人，蟬聯世界第一。

《新京報》報導指出，新中國成立70年以來，發展階段從「向科學進軍」到「科學技術是第一生產力」，推動創新型國家建設，達到世界科技強國。在人工合成牛胰島素、鐵基超導等基礎研究；量子信息、移動通信、生物技術等戰略前沿領域；載人航天和探月工程、北斗導航、高速鐵路等不同領域，彰顯科研能量與成果。

▲中國製造技術、科研實力因擴大經費投入達到發展。圖為DJI無人機。（示意圖／翻攝自DJI臉書粉絲專頁）

根據統計，2018年中國全社會研發投入達到1兆9678億元人民幣，佔GDP的2.19%，超過歐盟最發達的15國平均水平（2.13%）。在研發投入中，企業占比達77%，於財政科技投入中，中央占40%、地方占60%。

世界知識產權組織報告顯示，2019年中國的創新指數排名躍升至全球第14位，是前15名中唯一的發展中國家。

報導進一步指出，新中國成立伊始，全國科技人員不超過5萬人、專門從事科研工作的人員僅600餘人；如今，國家統計局報告顯示，2018年，按折合全時工作量計算的全國研發人員總量，為419萬人／年，穩居世界第一。

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