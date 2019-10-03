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大雅2消死／工廠老闆：會負起「道義上的責任」　辯工廠有登記

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記者鄧木卿、陳豐德／台中報導

台中大雅農地旁廠區3日清晨發生火警，造成2名消防隊員殉職，失火的廠區為「群峪公司」與「台灣百慕達紙器廠」，兩個廠區緊鄰，台中市府表示2個廠區都屬於整棟違章建築，且沒有工廠登記，廠區的負責人陳俊孚向媒體承認廠房有一部分是生產免洗餐具的生產線，卻辯稱「有工廠登記！」針對2名警消不幸喪命，老闆透過警方轉述「會好好協助善後負起道義上的責任」。

台中市政府表示，此案火災地點包括大雅區中和六路92-6（群峪股份有限公司）及92-7號（台灣百慕達紙器廠），分別做為南北貨倉庫、紙製品堆置，均屬「違章建築」，分別做為南北貨倉庫、免洗餐盒堆置倉儲，負責人都是陳俊孚，兩處都沒有工廠登記；因2個廠區研判屬於100年4月20日以後建造的新違章建築，台中市政府將依規拆除，並依違反土地使用分區法裁罰。

▼台中大雅工廠火警，陳姓負責人認了廠房內有生產線。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中大雅工廠火警，陳姓負責人強調這裡是私人廠房請記者出去。（圖／記者鄧木卿攝）

根據《自由時報》報導，業者陳俊孚在等候檢察官詢問時，他辯稱「有工廠登記」，但希望記者不要追問這問題，他承認廠房分成兩部分，一部分是生產免洗餐具的生產線，一部分則是倉庫，火勢燃起之後自己想回廠房內搶救財物卻被阻止，「我不知道2人跑進去」。

據了解，陳姓老闆原本的工廠在水湳派出所轄區，他自己是警友站的副站長，後來因為擴廠才搬到大雅，與警方關係密切；針對2名消防員在廠區內殉職，警方轉述陳老闆的說法「會好好協助善後負起道義上的責任」。

台中市府指出，中市自縣市合併前累計迄今年9月止，查報未拆件違建數已累計8萬7904件，其中，農地上的違章工廠由中央與地方通力查緝，自2015年1月1日開始有註記農地違建紀錄，至今年9月止農地違建查報共5998件，疑似作工廠使用經都發局拆除共960件。

未來市府將針對違章工廠主動擴大加強查報，檢查各地工廠裡，易燃物的周遭，有無按照相關法規放置消防設施，從源頭管理，只要判定違法，一定依法嚴處；另涉及農地違章工廠管理部分，將依照中央與地方法規通力合作，過去以輔導為主，未來將依處置，不願再發生遺憾。

▼台中大雅火警空拍，鐵皮屋頂處明顯塌陷。（圖／東森新聞）

▲▼台中火警2消防員殉職／廠房空拍照。（圖／東森新聞）

▲▼台中火警2消防員殉職／廠房空拍照。（圖／東森新聞）

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