婆婆朋友酸全職媽：妳肥很難看！又諷「只在家帶孩很閒」　網見婆婆作為噴淚

▲原PO遠嫁外地卻受委屈。（示意圖／CFP）

記者張嘉晏／綜合報導

隻身嫁到外地、努力在家帶小孩，卻莫名被三姑六婆嫌棄真的會很難過。一名媽媽日前不僅被婆婆朋友嫌棄身材，還被暗諷只在家裡帶孩子很閒，老公一定因為賺錢養家累翻，讓她超氣。不過隨後她也分享平時和婆婆相處的情形，網友們才鬆一口氣表示「妳有好婆婆」、「上輩子做很多好事」。

「全職媽媽的辛苦，大概只有體會過的人才懂。」一名嫁到香港的女網友2日在臉書「爆怨公社」中抱怨，她表示婆婆平時就待她如親生女兒一樣，某日她和孩子一起去婆婆公司等對方下班，沒想到婆婆同事看到她，劈頭就表示「妳瘦了，不要再肥了，妳肥很難看。」

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被不熟的人批評外型，原PO相當不以為然，她表示自己孕前是63公斤，懷孕時胖到75公斤，目前則是64公斤，「妳自己肥怎不覺得自己難看？」但婆婆同事嘴巴沒有要停的意思，隨後得知原PO全職在家帶小孩，又忍不住開酸「啊妳媳婦只在家帶小孩哦？沒上班？！這樣妳兒子很辛苦欸！」

▲全職媽媽即使沒工作，在家裡也有一堆家務要做。（示意圖／取自pixabay）

原PO隨後大翻白眼，她表示每次往返婆家和娘家，都是她一個人帶小孩坐飛機，且每天光是在家裡帶小孩就忙得要死了，她也沒抱怨喊累過，且全職媽媽也不像保母有年終、獎金，還得24小時待命，「妳今天批評我的身材，講真的我肥也沒有吃到妳的一口飯，我婆婆要帶我去吃牛排，是關妳鳥事啊！」

不過她也補充，好在婆婆是她的神隊友，從來不會覺得她在家不工作很閒，反而休假時都會叫老公整理家裡，一起去買菜時還會搶著付錢；就連她排便不順，婆婆還會特地買有機蔬菜給她吃。

抱怨文一出，網友們都表示不用理會三姑六婆的閒言閒語，「在家真的不輕鬆」、「人家胖瘦是吃她家的嗎」、「她還管真多」。不過也有許多人羨慕原PO有個好婆婆，「沒事，妳有位很棒的婆婆」、「嫁到遠方還好有後援」、「妳上輩子一定做了很多好事」、「還好婆婆很明理」。

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