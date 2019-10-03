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大選倒數百日扮「海賊王」　動漫迷轟韓國瑜：唬爛王！不要污辱我的魯夫

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▲韓國瑜出席「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜以《海賊王》造型出席百日記者會，網友心碎：「不要污辱我的魯夫」 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

距離2020總統大選投票日還有100天，國民黨總統參選人韓國瑜選在高雄棧貳庫，舉行「選前100天記者會」，在記者會當中，韓國瑜還戴上「海賊王」魯夫的草帽，不過看到這一幕，讓不少網友心碎，在網路留言大罵「我的童年毀了」、「不要污辱我的魯夫」，甚至還說韓國瑜是「白賊王、唬爛王、黑賊王」等。

就有網友把韓國瑜記者會的造型截圖後，放到臉書社團《公民割草行動》，同時還寫下了「很噁心耶！為什麼要冒充海賊王啊！你這樣也挽回不了年輕人的心好嗎」！還附上了兩個憤怒圖樣的臉孔，就在這名網友發文以後，網友酸文開始連發發。

▲韓國瑜以《海賊王》造型出席百日記者會，網友心碎：「不要污辱我的魯夫」 。（圖／地方中心翻攝）

▲韓國瑜以《海賊王》造型出席百日記者會，網友心碎：「不要污辱我的魯夫」 。（圖／地方中心翻攝）

首先對於海賊王這部分，網友開始造句，封韓國瑜是「唬爛王」、「白賊王」，還有「草包小子」，甚至連黑魔王都出來了，也有人心碎表示「自己的童年毀了」、「噁心！不要污辱海賊王」、「不要污辱魯夫，X」、「年輕人不等於幼稚」！

但也有人針對記者會發表時間是在3日，屬於平常上班日，但卻在中午舉辦記者會，所以直言「真廢」，還有人問「今天有請假嗎？利用市長時間造勢」？對於這個部分高雄市民進黨議員黃文益更是直言批評：「市長你真的不要一直把高雄人民當傻子，你是不是在利用高雄市的資源，行你競選總統的支持，其實大家都很清楚」。

▲韓國瑜以《海賊王》造型出席百日記者會，網友心碎：「不要污辱我的魯夫」 。（圖／地方中心翻攝）

▲韓國瑜以《海賊王》造型出席百日記者會，網友心碎：「不要污辱我的魯夫」 。（圖／地方中心翻攝）

為了區分市政和國政，韓國瑜曾說，周一到周五以高雄市政為主，周末就去其他縣市舉辦造勢或說明會，忙完後會立即回到高雄。不過這番話，在綠議員耳裡可不是這樣，黃文益說，他就是一到五某些時段還是必須要有國政的部分在裡面，那美其名用行政資源、市政資源去做包裝，根本是過度的濫用高雄市行政資源。

他痛批，倒不如就男子氣概一點，撇開高雄市的資源不要用，大大方方去競選總統，不然一下子市政、一下子國政，其實大家都分不清楚，到底你現在這個時段身分是什麼？這樣只是讓人看破手腳，原來韓市長真的不辭高雄市長一職，不是為了高雄市民，是為了你個人要選總統，方便你利用這些資源而已！

▲韓國瑜出席「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜以《海賊王》造型出席百日記者會，網友心碎：「不要污辱我的魯夫」 。（圖／地方中心翻攝）

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