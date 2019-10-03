免動用《緊急法》！　星島：港府研推「宵禁令」減少人群聚集

▲香港反送中遊行各區開花。（圖／記者黃彥傑攝）

記者劉亭／綜合報導

香港反送中警民衝突越演越烈，香港警察隊員佐級協會主席林志偉2日要求政府發出宵禁令或引用《緊急法》。據「星島日報」報導，香港政府正在研究推出宵禁令，希望可以減少人群聚集，有如冷靜期。

據了解，香港政府正在研究如何更有效的「止暴制亂」，有官員認為，宵禁令不需要動用《緊急法》，是比較可行的方法，1日活動中港鐵多條路線停駛，就有類似的「冷靜」效果。

▲香港遊行活動越晚越激烈。（圖／記者黃彥傑攝）

行會成員、資深大律師湯家驊則認為，實施宵禁令所有市民都需留在戶內，比《緊急法》影響更大，《緊急法》更具有針對性，但是若真的發動《緊急法》可能影響香港營商環境及國際形象，是國際投資者相當擔心的狀況。

林志偉2日發表聲明表示，警員在現場鳴槍示警及自衛，行動符合警隊武力使用指引，目前香港面臨嚴峻時刻，建議政府可以發出宵禁令或宣布任何地區為禁區；或可根據《緊急情況規例條例》採取多項針對性措施。

根據《公安條例》第三十一條，特首如信納為了公共秩序而有需要，可藉宵禁令指示每位人士在指明地區及時間留在戶內，在令內所指明的一段期間持續有效，直至特首提早撤銷宵禁令時為止。任何人違反宵禁令規定即屬犯罪，一經定罪可監禁兩年；警察或其他紀律部隊等人士在當值或在往返值班途中，毋須受宵禁令規限。