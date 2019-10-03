親哥被女警誤殺！18歲少年顫抖哽咽「緊緊擁抱她」：我原諒妳了

▲死者的弟弟布蘭特（Brandt Jean）緊緊擁抱女警。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

前德州達拉斯（Dallas）白人女警蓋格（Amber Guyger）走錯家門，誤殺非裔鄰居波森（Botham Shem Jean），1日被宣判謀殺罪成立。死者的弟弟布蘭特（Brandt Jean）於2日出席聽證會表示，雖然失去親人非常悲痛，但也不希望蓋格過得痛苦，他徵求法官同意後，走下證人席，緊緊擁抱殺死親哥哥的女警，用顫抖的聲音說，「我原諒妳了。」

CNN報導，18歲的布蘭特表示，已經不願意再重複說出自己失去了什麼，「如果妳真的感到抱歉，我知道我可以代表自己說，我原諒妳。我知道，如果妳去祈求上帝，祂也會原諒妳。」這一名少年表示，不會詛咒蓋格「腐爛、死掉」，反而希望對方過得很好，「如果妳把生命奉獻給基督，那將會是波森希望妳去做的最好的事。」

▲年僅18歲的布蘭特和哥哥都在基督教會長大。（圖／達志影像／美聯社）

布蘭特聲音顫抖，轉身詢問，「我不知道有沒有可能，但是，請問我可以給她一個擁抱嗎？」他獲得地方法官坎普（Tammy Kemp）許可後，擦去淚水，走下證人席，緊緊地擁抱蓋格，「我不希望妳坐牢，我已經原諒妳了。」

據了解，波森與布蘭特兄弟都在聖露西亞（St. Lucia）的基督教堂長大，全家人也都住在那裡。虔誠的母親甚至引用《聖經》典故，為3個孩子命名中間名。

▲26歲的非裔男子波森（Botham Shem Jean）在家吃冰淇淋，卻被女警誤殺。（圖／達志影像／美聯社）

《美聯社》報導，達拉斯地方檢察官克魯佐特（John Creuzot）認為，這個擁抱「是一個療癒與寬恕的驚人之舉」，他指出，如果一名18歲少年都能做到，「我希望更大的社會，不只達拉斯，而是整個德州與美國，都能夠從中得到一個訊息。」達拉斯市長強森（Eric Johnson）也在聲明中表示，「永遠也不要忘記波森、布蘭特和一整個家族所代表的愛、信念與力量的榜樣。」

綜合外媒報導，前警官蓋格2018年不小心走到鄰居波森家中，卻沒有發現自己搞混，誤以為有人闖入，因此開槍射殺對方。她3天之後被捕、解雇，曾在庭上表示，「我真的很抱歉，我真的很抱歉。我生命中的每一天都要和這件事共存。」陪審團1日宣布，女警謀殺罪成立，將面臨10年有期徒刑。雙方家屬於1日、2日分別在量刑聽證會上作證。



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