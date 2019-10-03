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繁星推薦增額不扣指考名額　明年起只增不減

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▲106學測。考生,家長,陪考,師大附中,學測,升學壓力（圖／記者李毓康攝）

▲招聯會指出，明年起大學繁星推薦增額錄取的名額不用從考試分發扣。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學招生委員會聯合會今（3日）指出，該會日前開會修改繁星推薦招生規定，刪除繁星推薦招生簡章中，有關於「增額應由當年度考試分發名額調整流用」之規定，也就是繁星入學若發生「增額錄取」，不會再扣減考試入學分發名額，但若有缺額，仍會回流考試分發入學，該政策從明年109學年度起正式適用。

108學年大學繁星招生共有7個校系增額錄取13人；其中，台大牙醫增額錄取7人，政大公行系、高醫大醫管資系、交大電機甲、彰師大電機、中華大學財務管理系、暨南大學電機系各增額1人。

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▲▼106學測。考生,家長,陪考,師大附中,學測,升學壓力（圖／記者李毓康攝）

▲為保障指考考生權益，明年起繁星入學若發生「增額錄取」，不會再扣減考試入學分發名額，若有缺額，仍會回流考試分發入學。（圖／記者李毓康攝）

為避免擠壓指考分發名額，教育部今年以專案方式，將指考分發管道以外加方式增額錄取，其中台大牙醫系因為受限於設備考試分發管道增額4名。交大電機系因為獎學金緣故，考試分發名額無法外加。高醫大醫管資系則因為個人申請管道已經有回流名額到考試分發管道，所以不再外加。

大學招聯會召開常委會處理教育部建議案，通過修改「109學年度大學繁星推薦入學招生簡章」，修改了第九條有關於第一類學群至第七類學群分發比序及錄取作業中，有關於「分發比序作業」與「錄取」的條文，第一輪、第二輪分發經比序至最後一項仍相同者，則增額錄取。刪除了「增額之名額如屬教育部當學年度各系組織新生招生名額者，應由當年度大學考試入學分發名額調整流用」之規定。為避免校系因此減少比序項目，同時醒甄選會也將觀察校系調降比序項目情況。

大學招聯會執行秘書戴念華表示，目前就讀高三的學生109學年度升大學時候就適用。另外，提醒有志就讀牙醫系的學生也要注意，招聯會常委會之前已通過繁星推薦管道將牙醫學系調整至第八類學群，未來將與醫學系相同，除了第一階段的檢定、比序篩選外，還要進行第二階段之校系指定項目(面試)甄試，決定錄取學生。


 

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