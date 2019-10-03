「阿姨妳不要再被騙了啦！」 警方及時勸阻女子二度匯鉅款

▲桃園市游姓婦人2日至銀行要匯款8500美元（台幣26萬餘元），幸及時被員警勸阻保住僅存積蓄。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌／桃園報導

桃園市游姓婦人日前在交友網站遭詐騙到銀行匯出百萬餘元，事後懊悔不已，2日卻接獲自稱美國聯邦調查局（ＦＢＩ）幹員，以協助取回日前遭騙金額，但需支付手續費，要求游女將美金8500元（約台幣26萬餘元）匯至馬來西亞指定帳戶內，游婦急於討回被騙款項到銀行要匯款，員警以「阿姨妳不要再被騙了啦！」勸阻，及時保住游婦僅剩積蓄。

中壢警方指出，2日上午10時許，中壢分局中福派出所巡佐蔡逸忠、警員梁欣博接獲銀行通報，立即趕抵銀行，游姓婦人臨櫃欲匯款美金8500元（約合台幣26萬餘元）至馬來西亞指定帳戶內，因游婦匯款同時還不停以手機與對方聯繫，行員質疑游婦遭詐騙才打電話報警處理。

員警趕到銀行，一眼就認出游婦前幾天才到派出所報案，因網路交友遭詐騙損失上百萬元，沒想到詐騙集團抓住婦人急於追回失款為由，這次佯稱是美國聯邦調查局（ＦＢＩ）幹員，以協助取回遭騙金額需支付手續費為由，要求游婦將美金8500元，包括檢驗費4000美元、動員費4500美元，匯款至馬來西亞指定帳戶內，還要求必須保密，直到調查案子結束為止，企圖再度誆騙游婦。

▲桃園市游姓婦人日前已遭詐騙集團騙取上百萬元積蓄，2日再度至銀行要匯款8500美元，所幸及時被員警勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

游婦為討回被騙上百萬元才急於匯款，員警勸說「「阿姨妳不要再被騙了啦！一切都是騙人的、不要再被騙了！」游婦突然清醒，才得以保住僅剩的積蓄，員警為避免游婦再度受騙，陪同游婦到派出所仔細查證，包括FBI幹員以簡體中文詐騙訊息與LINE等假的詐騙訊息，確認都是詐騙集團伎倆。

▲桃園市游姓婦人日前已遭詐騙集團騙取上百萬元積蓄，警方出示游婦收到詐騙集團LINE的詐騙訊息截圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方提醒，若接獲任何電話、訊息要求匯款、交付金錢等情況，應冷靜查證以免落入詐騙集團圈套，有任何疑問均可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查詢。

►我該答應女友嗎？

【更多新聞】

►前桃園縣長劉邦友血案倖存證人鄧文昌涉貪 「無積極證據」判無罪

►醉男鬧事怒罵員警三字經還嗆「我會殺人」 酒醒後懊悔不已

►資源回收長期占用道路製造髒亂 環局警方清道專案恢復順暢