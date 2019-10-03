結婚5年生2寶！她心碎成生孩工具人　老公認「小三是兄弟」：雙吃6年了

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結婚5年生2寶！她心碎「小三是兄弟」...成生孩工具人　老公認：雙吃6年了

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▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲婚前，老公早已跟兄弟在一起！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「朋友該怎麼幫助她？」一名男網友難過表示，最近一名已婚女性好友私訊直呼，「我快崩潰了，我老公外遇昨天被我發現了！」原PO則一臉吃驚詢問，「會不會是誤會？」怎料劇情有如八點檔般上演。

原PO在臉書《爆廢公社二館》苦嘆一場婚姻悲歌，友人與老公結婚5年多，也替男方生了兩名孩子，一家四口幸福甜蜜。直到最近，女方不小心看到老公簡訊，發現偷吃真相外，對象身分更讓她備受打擊，竟是義氣相挺的好哥們，「他也坦承了，他們這樣已經6年多了！要不是看到對話…我也許一直都不會知道。」

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▲▼結婚5年生2寶！她心碎「小三是兄弟」...成生孩工具人　老公認：雙吃6年了（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

▲女方顧慮孩子身心成長，不敢斷然選擇離婚！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

原PO完全不敢置信，再次確認問道「男的？妳在耍我？」而友人早已心碎滿地，無奈回應「我有需拿這個開玩笑嗎？我現在看到他，就覺得很髒很噁心」，甚至動念想離婚，不過顧及孩子是無辜的，「我該怎麼告訴爸媽，我老公是同性戀？我該怎麼說？」

震驚消息一出，原PO身為好友卻愛莫能助，只能給予安慰與陪伴打氣，「目前當事人因為性情大變，家人朋友陪同就醫看精神科，藥物治療中。」另外，原PO也假設性詢問臉友們，「有天你發現結婚的另一半是同性戀，你會怎麼辦？」同時希望能獲取情感建議，一起陪伴友人走出內心陰霾。

▲結婚5年生2寶！她心碎「小三是兄弟」...成生孩工具人　老公認：雙吃6年了（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

▲網友心疼女方處境！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

文章一貼出後，引發不少網友關注回應，「這種情況，不只是劈腿的罪名，還是婚姻詐騙了吧？」、「應該是雙性戀啦…只是這樣真的很無言，離一離吧」、「不意外，身邊就有認識這樣的，不過他老婆倒是很樂觀，還可以看她老公跟其他男人摟摟抱抱」、「這一輩子都會有陰影吧」、「所以說硬要逼同性結婚的老觀念，會害死很多人的」、「 女生完全被當成生小孩的工具」、「傳統意識導致煙霧彈的悲哀」、「男生太自私了！心疼老婆！這種疙瘩噁心感很難釋懷！而且還兩個小孩」、「覺得非常過分，不敢承認就把另一半當成你的擋箭牌，以及傳宗接代的工具人」。

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