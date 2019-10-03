理財周刊／5G龍頭發揮磁吸力量

外資圈普遍調高台積電為3字頭，權王一馬當先率領台股價量齊揚再攻萬一大關，被法人季底結帳砸下來的個股，得看回補買盤力道，但高殖利率仍是亂世佳人，其中又以5G成長股最被看好。

文／馮泉富

全球主要股市近期除了中國A股指數表現明顯弱勢以外，其餘不論美、歐、日、韓、台灣市場，雖尚未出現亮眼的突破走勢，但也呈現高檔的強勢橫向整理，可見在全球主要央行貨幣寬鬆的大環境下，只要市場資金的風險偏好稍微回溫，股市就如百足之蟲，死而不僵。

高警覺性成市場預防針 高殖利率具市場磁吸性

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金融市場非常微妙，是投資人體驗市場心理學的重要場域。按照歷史經驗，只要市場維持一定程度的警覺性，短期就不易走空，明明知道這樣的狀態不是恆久，但市場情緒何時轉變也沒人知道。

主要因素在於：因為大家都保守，自然不可能高持股，也可能早已在資產配置裡作好了避險安排，甚至暫時退出市場不參與。如此，市場的賣壓自然不大。

舉美股為例，民主黨眾議院議長佩洛西將就烏克蘭爭議對川普發起正式的彈劾調查，對股市的干擾也不過就是一天。其他不盡人意的經濟數據，不但撼動不了股市，甚至被轉化為央行未來QE的理由，這就是上周我們提過的「矛盾式利多」，這樣的恐怖平衡會持續多久不易掌控。

現階段市場不缺利空，沒有熱度就不會崩跌，在「短線上」反而安全。就訊息面觀察，首先根據瑞銀全球最富裕家族理財最新調查報告，訪調北美、歐洲與亞洲地區共三六○個富豪家族，整體富豪圈看衰景氣前景，多數富豪認為全球經濟明年將陷入衰退，其中又以新興市場的富豪最為悲觀，另外有四二％的受訪者表示目前在拉高現金部位。

第二，美國近二百家大企業執行長組成的企業圓桌論壇(Business Roundtable)日前公布第三季經濟前景指標，已降至七九．二，其中，聘僱計畫、資本投資計畫、銷售預期等三個子項目都下滑。

第三，杜克大學Fuqua商學院發布一份對全球一五○○多名財務長(CFO)的全球商業前景調查報告顯示，六七％的受訪CFO預測，美國經濟將在二○二○年第三季陷入衰退，甚至還有三八％的受訪者預測明年第一季就可能會出現經濟衰退，而美國CFO的樂觀情緒非常明顯下降，只有二四．一％的受訪CFO對美國經濟感到樂觀，遠低於一年前的五三．三％。

由以上的觀察點來看，目前資本市場的警覺性肯定不低，越是警覺性高，股市回測的幅度就不大。

至於市場的另一種說法，負利率的債券規模太大，突顯了股市收益率為正回報的吸引力。這樣的說法，只要企業獲利能﹁穩定增長﹂，不能說不對，但前提是能排除全球景氣的外部干擾，與市場情緒變化的考驗。

中國製造業PMI優於預期 美國耐久財訂單露疲態

目前時序進入今年第四季，是美、歐國家的消費旺季，也是亞洲諸多國家的出口旺季，理論上為全球衝刺經濟的最後機會，這時候的任何經濟數據都有其重要性。

觀察中國國家統計局公布的以中大型企業為調查樣本的九月製造業採購經理人指數(PMI)，較上月上升○．三至四九．八，創五個月新高；以中小企業為調查樣本的財新，公布的九月份大陸製造業PMI為五一．四，明顯高於市場預期的五○．二與上月數據的五○．四，創一年半新高。原先市場擔憂今年因提前拉貨可能旺季不旺的疑慮，至少目前可以暫時先排除，這對出口依賴度高的台灣是個喜訊。

再觀察美國的數據，新公布的美國八月耐久財新訂單，年增率為負二．九八％，明顯低於前月的○．九％，並由正轉負，主因為運輸項目等細項年增大幅下降，且包含機械、基本金屬年增動能持續放緩。

運輸項目的疲弱，代表未來的景氣擴張力道趨緩，是否已傳導至消費端或就業端，仍需其他數據進一步驗證。不過，這是個警訊無庸置疑。再過兩周，美股進入財報密集公布期，由於美股位階處於歷史高點附近，對意外利空的承受度也有待考驗。

根據專業機構FactSet資料顯示，標普五百大企業的獲利，可能繼今年前兩季的小幅衰退後，第三季預估衰退幅度擴大為四％。除非大部分的財報皆在市場法人預估範圍，否則美股波動風險將增加。

對照目前美國證券交易委員會(SEC)的資料，許多公司高層在公司宣布實施庫藏時，大量賣出的自己的持股，數據顯示，隨著美股庫藏達到歷史新高，但內部人士賣出的股票也在創高。況，且愈來愈多的庫藏股是透過槓桿交易進行的，因為長期的低利率，導致公司發行的債務激增。

一旦熊市來臨，隨著資產價格惡化加劇，許多公司可能無法為其債務再融資，債務償還恐成問題，甚至於被迫清算，成為不知何時會爆發的大危機。

領先指標由升轉跌 景氣力道仍無起色

台灣景氣基本面部分，根據國發會新公布的景氣報告資料顯示，八月景氣亮出今年以來連續第八顆黃藍燈，長期一直亮黃藍燈，顯示景氣處於疲弱狀態，尤其是景氣領先指標更意外由升轉跌，市場原先期待領先指標回升力道能擴大一點，以帶動景氣，不料又轉呈下滑，這與上周所提的外銷訂單衰退幅度擴大是脗合的，雖然跌幅僅有○．○五％，但市場仍必須有所警惕。幸虧今年受惠於台商將訂單積極拉回台灣生產，讓製造業的活動未進一步惡化。

若單純觀察製造業，根據台灣經濟研究院最新調查結果，受惠轉單效應顯現及台商轉移生產線，加上電子終端產品備貨旺季，八月整體製造業景氣信號值由七月的九．○一分略增加○．二分至九．二一分，可惜的是回升力道不足，製造業景氣燈號已持續十個月維持在代表衰退的藍燈。展望未來，在中美貿易衝突、英國脫歐、地緣政治風險升溫等國際政經不確定性的干擾下，外部風險仍將持續影響台灣的經貿成長表現。

受惠5G大幅成長的指標性個股

近期台股加權指數的推升，已不是景氣基本面擴張的推動，而是依靠台股高殖利率的吸引力，及少部分龍頭產業代表的優異競爭力，促使外資持續集中買超，推高指數持續向上挑戰。由於全球被動式基金ETF市場占比越來越大，也形成權值股大者恆大，成為持續吸金的焦點，最經典的代表為台積電。

當台積電的本益比被拉開後，基期較低、產業具競爭利基、具龍頭指標、多數ETF的成分股，少數符合以上條件的個股，值得長期追蹤。例如，聯發科(2454)已在5G 領域享有領先地位，可望享有ASP溢價的效果。

根據最新的通路調查顯示，聯發科5G SoC售價有可能達到四十～五十美元，明顯高於過去旗下的4G SoC。這次聯發科5G SoC因為有溢價效果，可望穩定毛利率甚至還有提升毛利率的可能。

法人評估，二○二○年5G智慧手機總出貨量可望達到二億四千五百萬支，包括Apple約八仟萬支，華為六千萬支，三星約五千萬支。餘下五五○○萬支都屬於聯發科的潛在市場。

由通路調查顯示，小米手機1H20仍會沿用高通的高階晶片，但基於物料成本(BOM cost)不斷上升以及高通與聯發科產品之間存在的價差，我們認為小米手機有可能在二○二○下半年追隨Oppo與Vivo的腳步，改採聯發科晶片。法人目前預估聯發科二○二○年5G SoC出貨將達到二五○○萬顆。法人預估聯發科(2454)二○二○年EPS將成長至二一．○四元，二○二一年約二五．八六元，由於聯發科獲利成長突出，預估隨著市占率增加，股價值得長期追蹤。

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