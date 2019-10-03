保障外送員安全　勞動部職安署公布「安全指引」要求業者落實

▲勞動部職安署公布「安全指引」要求業者落實。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部職安署為增進外送員勞動安全措施，在昨（2）日發布「食物外送作業安全指引」，並要求業者落實交通事故預防及處理、熱危害防止等安全管理作為，且在颱風天等惡劣氣候下應停止從事食物外送作業，以維護外送員之生命安全。

勞動部職業安全衛生署職業安全組長李文進指出，目前這項行政命令已通知各家業者，並要求業者必須落實安全指引上頭的命令，未來如果業者在對於安全指引上有任何疑慮，仍舊可以向職安署提出疑慮；此外針對外送員到底是否為雇傭關係這點，未來勞動部還會針對這點去做釐清，目前仍舊尚未有任何結論。

請繼續往下閱讀...

職安署表示，食物外送為新興經濟型態產業，食物外送員在外送期間，除了易發生被撞、碰撞等交通事故外，在戶外高氣溫環境下作業，也可能引起熱疾病危害，因此在日前邀集食物外送業者研商加強外送員作業安全保護措施後，以確認外送員實際作業安全實務，訂定「食物外送作業安全指引」，內容除包括汽油量、機油燈、煞車功能、輪胎等車況檢查項目、確認已投保強制險、意外險等相關保險、遵守交通法令、避開危險、不搶快、注意保持適當距離等防禦駕駛觀念外，也明列熱適應、足夠飲水、穿著透氣工作服、定時休息、健康管理等熱危害預防內容，同時要求業者，對於地方政府因天然災害宣布停止上班期間(如颱風天等)，經評估各項資訊，認有顯著或有可預見風險時，即應停止從事食物外送作業。

此外，該指引並特別提供食物外送指派單、車況檢核表、高氣溫戶外作業危害防範措施檢核表，供業者參考運用。

職安署呼籲業者，對食物外送作業，應依該作業安全指引提供交通事故防止、熱危害預防等必要的安全衛生設備及措施，及對外送員施以安全衛生教育訓練，同時訂定安全衛生工作守則供外送員遵行，並定期或不定期實施食物外送作業安全稽核，督導落實風險評估、安全管理及改善措施。

