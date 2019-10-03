殉職警消撫卹金各1千2百萬　台中市府將成立治喪委員會

▲大雅大火，造成2名警消因公殉職。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大雅區一家餐盒物流中心3日發生大火，造成33歲謝志雄、32歲張哲嘉2名消防人員在救災過程中殉職，外界聞訊深感悲慟，台中市消防局感念2人為社會做出重大貢獻，將向銓敘部及消防署報請因公殉職從優撫卹，如獲核定，2人至少可領1220萬元撫卹金；市府也會成立治喪委員會，全力辦好後事。

▲工廠內物品屬易燃物，火勢燃燒迅速。（圖／記者鄧木卿攝）

謝志雄和張哲嘉同屬台中市消防局特搜大隊西屯分隊，凌晨受命帶著熱顯像儀進入火場，不到10分鐘隨即失聯，後來不幸在上午八點多陸續發現遺體，遺體嚴重燒焦，難以辨認，家屬到場，泣不成聲。

消防局為感念2人對社會的貢獻，將積極報請銓敘部及消防署依「因公殉職從優撫卹」，依公務人員退休資遣撫卹法第53條、警察人員人事條例第36條第1項第1款所定在執行勤務中殉職(即「因公殉職」)以從優撫卹，如遺族有未成年子女者，依法加發撫卹金至成年。

消防局表示，如屬因公殉職從優撫卹者，隊員之遺族最高得請領一次撫卹金(含公保、殮葬補助)約3百萬、月撫卹金約4萬元，育有未成年子女，每位子女每月核發約3600元；另慰問金約920萬(慰問金以最優為金額計算，實際金額仍由各相關單位實際發給)，另外，市府也會成立治喪委員會，全力辦好後事。