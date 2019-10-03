「好享退」累計逾4萬人申購　基富通董事長林修銘：申購期限至10/7不再延

▲ 基富通總經理黃致淵（左），基富通董事長林修銘（中），投信投顧公會理事長張錫（右）。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

網路基金交易平台基富通今年屆滿三周年，先前推出的「好享退」投資專案為基富通帶進了49%的客戶，11萬報名人數當中已有4萬人申購基金，申購期限延長到10月7日，基富通董事長林修銘表示，申購期限目前沒有計畫再延長，欲申購專案基金的民眾要盡速。

基富通透過4月開始推動的「好享退」投資專案，讓開戶數量成長至11萬人以上、帶進49%的客戶，基金存量也達270億。林修銘表示，好享退投資專案吸引11萬人報名，目前已有4萬以上的民眾申購基金，原本9月30日截止的申購期限，也因詢問熱烈延長至10月7日，林修銘說，目前沒有計畫再延長，欲申購專案基金的民眾要盡早申購。

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▲ 基富通董事長林修銘。（圖／記者李瑞瑾攝）

林修銘表示，基富通成立三年、籌備一年，以推動Fintech達到普惠金融、推廣正確基金理財觀念、促進資產管理市場發展等為目標。林修銘表示，將持續帶動基金平台產業的成長，讓更多民眾開始透過平台買基金，且透過定期定額、長期投資的正確理財觀念來落實投資。

值得一提的是，基富通一直在強調年輕人要及早理財，以基富通的客戶年齡分布，40歲以下客戶佔了超過4成，與整體證券市場的股票投資人亦有約3成的水準來看，顯示投資市場不論是基金或證券業者，均同步積極在推動投資年輕化，也都逐漸取得一定的成果，林修銘表示，未來基富通仍會持續推廣年輕人及早為自己的老年生活做好準備。

▲ 基富通總經理黃致淵。（圖／記者李瑞瑾攝）

基富通去年的資產管理規模（AUM）為177億，基富通總經理黃致淵指出，今年AUM可望提升至300億，且基金申購量也可望成長至250億以上；林修銘也期許，明年基富通能夠轉虧為盈。