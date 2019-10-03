　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

「好享退」累計逾4萬人申購　基富通董事長林修銘：申購期限至10/7不再延

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 基富通總經理黃致淵（左），基富通董事長林修銘（中），投信投顧公會理事長張錫（右）。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 基富通總經理黃致淵（左），基富通董事長林修銘（中），投信投顧公會理事長張錫（右）。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

網路基金交易平台基富通今年屆滿三周年，先前推出的「好享退」投資專案為基富通帶進了49%的客戶，11萬報名人數當中已有4萬人申購基金，申購期限延長到10月7日，基富通董事長林修銘表示，申購期限目前沒有計畫再延長，欲申購專案基金的民眾要盡速。

基富通透過4月開始推動的「好享退」投資專案，讓開戶數量成長至11萬人以上、帶進49%的客戶，基金存量也達270億。林修銘表示，好享退投資專案吸引11萬人報名，目前已有4萬以上的民眾申購基金，原本9月30日截止的申購期限，也因詢問熱烈延長至10月7日，林修銘說，目前沒有計畫再延長，欲申購專案基金的民眾要盡早申購。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 基富通董事長林修銘。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 基富通董事長林修銘。（圖／記者李瑞瑾攝）

林修銘表示，基富通成立三年、籌備一年，以推動Fintech達到普惠金融、推廣正確基金理財觀念、促進資產管理市場發展等為目標。林修銘表示，將持續帶動基金平台產業的成長，讓更多民眾開始透過平台買基金，且透過定期定額、長期投資的正確理財觀念來落實投資。

值得一提的是，基富通一直在強調年輕人要及早理財，以基富通的客戶年齡分布，40歲以下客戶佔了超過4成，與整體證券市場的股票投資人亦有約3成的水準來看，顯示投資市場不論是基金或證券業者，均同步積極在推動投資年輕化，也都逐漸取得一定的成果，林修銘表示，未來基富通仍會持續推廣年輕人及早為自己的老年生活做好準備。

▲▼ 基富通總經理黃致淵。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 基富通總經理黃致淵。（圖／記者李瑞瑾攝）

基富通去年的資產管理規模（AUM）為177億，基富通總經理黃致淵指出，今年AUM可望提升至300億，且基金申購量也可望成長至250億以上；林修銘也期許，明年基富通能夠轉虧為盈。

ET快訊
指「郭台銘捐3億給候選人」　周玉蔻判賠200萬+登報道歉確定
30元買App就中千萬！7-8月14張特別獎發票明細出爐　
對超商女店員一見鍾情　交往後翻照片發現十年前驚人巧合
日職／郭俊麟、廖任磊遭西武獅戰力外釋出
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

「好享退」累計逾4萬人申購　基富通董事長林修銘：申購期限至10/7不再延

保障外送員安全　勞動部職安署公布「安全指引」要求業者落實

趨勢科技總評2019上半年資安報告：企業無檔案式威脅暴增265%

7、8月期統一發票　5張花費不到百元就中千萬元　買綠茶只花25元就中大獎

7-8月14張千萬中獎發票明細出爐　30元買App就中千萬

天下／「南山人壽啟示錄」最具野心數位投資　為何變600萬保戶夢魘

台灣大不做「純5G應用」　總座林之晨：那是偽議題

捲土重來！外媒：微軟借Surface Duo重寫自家手機業務歷史

台股收盤下跌71點失10,900點關卡　三大法人合計賣超111.56億元

大樂透中秋加碼明天全送出　還有1400萬獎金等你抱回家

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

5小奶貓暴風夜「受困排水溝」！救援隊爬人孔蓋暖心救援全收編

遊客樂拖海龜！蛇被膠帶捆嘴　保育中心動物淪「斂財工具」

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

挺韓大將杏仁哥號召罷免達初步門檻 韓粉嗆「顛倒是非」黃捷：予以尊重

擔心傷南方澳失聯移工不爆破　船主急哭：破壞我的船沒關係！

「好享退」累計逾4萬人申購　基富通董事長林修銘：申購期限至10/7不再延

保障外送員安全　勞動部職安署公布「安全指引」要求業者落實

趨勢科技總評2019上半年資安報告：企業無檔案式威脅暴增265%

7、8月期統一發票　5張花費不到百元就中千萬元　買綠茶只花25元就中大獎

7-8月14張千萬中獎發票明細出爐　30元買App就中千萬

天下／「南山人壽啟示錄」最具野心數位投資　為何變600萬保戶夢魘

台灣大不做「純5G應用」　總座林之晨：那是偽議題

捲土重來！外媒：微軟借Surface Duo重寫自家手機業務歷史

台股收盤下跌71點失10,900點關卡　三大法人合計賣超111.56億元

大樂透中秋加碼明天全送出　還有1400萬獎金等你抱回家

南二高297公里自撞火燒車　男女輕傷「一名嬰兒幸運無傷」

勇消張哲嘉買房準備結婚　惡火斷姻緣...等不到幫女友戴上戒指那一刻

連防水睫毛膏都投降的「卸妝水」！游絲棋示範10分鐘內「卸變妝」再現時尚氣場

破300讚就收編！　她猶豫曬「笑眼萌貓」求解...2萬網塞爆求包養

日職／台將落難日一天3人被釋出　還剩下8人

張家慧4歲萌兒出國感冒　老公最期待「賽車行程」泡湯

少將聯隊長被控肢體騷擾女部署　空軍司令部記大過拔官

陸學者分析南方澳斷橋原因：主樑斷裂後引發連續倒塌

「好享退」累計逾4萬人申購　基富通董事長林修銘：申購期限至10/7不再延

殉職警消撫卹金各1千2百萬　台中市府將成立治喪委員會

財經熱門新聞

日圓飆至三周新高　換新台幣5萬..

即／美股狂洩近600點　破2萬..

7、8月期發票　14張中千萬大..

Surface Laptop ..

7-8月14張千萬中獎發票明細..

Surface教父裝神祕.....

房貸利率1.6%　殺到見骨了

國際油價回跌　專家預估下周油價..

一次看懂！颱風假不同調　四種出..

快訊／道瓊連2天重挫300點！..

新系統崩壞！看出南山人壽3點錯..

靠手機就能確認身分！玉山銀首推..

情侶月薪共8萬　買房非夢事！專..

和碩分紅獎金入袋　員工年收入1..

更多熱門

相關新聞

退休後閒不下來！阿娘在家手作魚缸

新竹一名女網友表示，她媽媽目前已經退休，乖乖待在家養身體，但媽媽似乎是個閒不下來的個性，每天把家裡打掃的一塵不染，還會煮滿桌熱熱的飯菜等家人回來吃，最近甚至直接在家蓋起了「手工魚缸」，而且還佈置得十分專業，睡蓮、小魚、石頭應有盡有，簡直是多才多藝的超級媽媽。

星展銀提3跡象：MIT開始產生動能

這麼好賺幹嘛找你？股市名師背後的「話術陷阱」

影／上校軍官靠技術分析5步驟　年平均賺四成！　

先鋒投顧打造台灣專屬退休方案

關鍵字：

基富通退休投資理財退休金好享退

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

快訊／頑童小春離婚呆寶靜！6年婚玩完

偷拍那英被一腳踹！女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

大雅惡火2消殉職　妻懷雙胞胎挺肚認屍淚崩

最醜星二代長大！塌鼻子暴牙→長腿妹

即／大雅惡火2消死　隊員淚崩高喊「敬禮」

台中勇消「父親節才公布喜訊」　困火場6小時殉職

《玩很大》元元曝「真實CUP」！

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

比特犬搭車打瞌睡　爸伸手扶頭

即／台中2消防隊員困火場罹難

吳茂騰兇殘分屍女友仍判免死

內幕！王瞳帶家人殺到馬俊麟家　阿姨嗆正宮

Jennie未P生圖「真實樣貌」現形

更多

最夯影音

更多

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面