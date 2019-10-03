南方澳大橋斷裂！陸學者1天憑影片、殘骸分析結論　網：我們還在怪東怪西

▲南方澳跨海大橋崩塌，空拍畫面。（圖／記者林振民攝）



記者邱茀濱／綜合報導

宜蘭縣南方澳大橋坍塌意外，釀成重大傷亡，而大陸橋梁學者彭衛兵、戴飛根據媒體的影片和現場殘骸的照片，聯名推出一份詳細的分析報告。報告一出，立刻在網路上瘋傳，有人分享並表示「台灣第一時間還在撇清責任，怪東怪西。」

▲彭衛兵、戴飛分析南方澳大橋坍塌事故。（圖／翻攝中國公路學報微信，下同）



此份報告是由長期致力於橋樑倒塌事故分析的浙江工業大學教授彭衛兵、戴飛的關注，立刻與李翠華博士及兩位研究生聯合做出的分析。文章以「基於殘骸和視頻的台灣南方澳大橋事故倒塌分析」指出，從油罐車通過跨中後不久，中間靠右的第一根鋼索和拱圈連接部位最先斷裂，為事故的起始破壞點。

文章稱，首根鋼索斷掉後，內力重新分布導致剩餘的鋼索受力增加，並引發剩餘的鋼索連續斷裂，最後造成大橋坍塌。文章說，在正常橋樑設計裡，都會保留一定的安全儲備，所以即使其中一根鋼索的失效後，剩下的都能保持正常運作，所以可以推斷此事故中鋼索與拱圈或橋面的連接部位發生一定的損傷。

文章還分析拱圈出現落樑的可能原因，第一，首根鋼索失效後，拱頂向上回彈，讓拱腳發生相向位移；第二，主梁受彎出現塑性鉸後，主梁跨中位移引起主梁與拱連接處進一步發生相向位移。上述兩個位移疊加導致主梁（橋面）和拱腳整體崩塌。

針對此事故，文章最後也給了建議，認為要加強鋼索與拱圈及主梁連接處的強度檢查，才能及時發現鋼索結構鏽蝕或疲勞引起的強度損失。

文章一出，有不少網友分享，並紛紛留言表示「這才是效率」、「別人三天給報告，我們三年嗎」、「台灣要找工程專家評估，大陸三天就完工了，這效率高的嚇人」、「好詳細的分析」、「厲害的是，其實他們缺乏原始數據，只是依據影片資訊和工程基本原理，就完成了框架性的分析」。

此外，還有臉書專頁「特戰講座」分享此報告，認為大陸方面的效率非常高，「台灣第一時間還在撇清責任，怪東怪西，天災人禍推來拖去的，人家憑新聞報導影片已經把事故分析都做出來了，我們還在油罐車、橋墩、鋼纜⋯的扯不清」。

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