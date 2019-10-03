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指郭台銘是「三億男」　周玉蔻判賠200萬+登報道歉確定

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▲王炳忠自訴周玉蔻女士刑事洩密罪及加重誹謗罪案，第二次開庭審理▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻稱郭台銘為3億先生，敗訴確定。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

媒體人周玉蔻2015年間，指稱當時的鴻海集團董事長郭台銘，在台北市長選舉時，捐贈3億元給特定候選人。郭台銘起訴求償1千萬元，一審判決周玉蔻敗訴，必須賠償200萬元並在8大媒體上刊登道歉啟事。二審仍判決周玉蔻敗訴，但改成在4大報上登報道歉。案經上訴，最高法院3日駁回上訴確定。

2015年1月15日間，當時周玉分別在《美麗島Formosa電子報》及三立新聞台《新台灣加油》節目，指稱在2014年台北市長選舉裡，郭台銘捐3億元給台北市長柯文哲的競選對手連勝文，並表示「3億耶！嚇死人了！」。她還說「以3億先生一本萬利的生意經及行事風格判斷，一旦『對手』（指連勝文）當選，不撈回10倍、20倍好處，實在有損他這位霸主氣息濃厚的企業家素來威名！」、「我覺得今天郭台銘先生，你應該站出來說3億先生是不是你？因為我得到的消息是3億先生就是你！」

郭台銘不滿被周玉蔻點名，一狀告上法院，刑事部分的「妨害名譽罪」告訴，郭台銘後來撤告。但民事訴訟部分，郭台銘求償1千萬元。一審法院審理時，郭台名出庭時強調，為了名譽，頭可斷、血可流。至於周玉蔻則反嗆郭台銘「敬酒不吃吃罰酒」。法院傳喚柯文哲以及民進黨立委柯建銘等人出庭，證明當時周玉蔻沒有向柯建銘等人查證，確實損害了郭台銘的名譽，因此一審判決周玉蔻敗訴，須賠償200萬元，並在8媒體上刊登道歉啟事。

案件上訴二審，高等法院審理後，還是認定周玉蔻未善盡查證義務，確實侵害郭台銘名譽權，必須賠償。經過計算後，仍判決周玉蔻賠償200萬元，但登報道歉的部分，減少為在4大報上的頭版刊登道歉啟事1天。

全案上訴第三審，最高法院經過2年多的審理後，3日駁回雙方上訴。最高法院認為，周玉蔻為專業記者，對聽聞自柯文哲之轉述，未就消息之直接來源柯建銘為合理查證，即認郭台銘為「3億先生」，並傳述該不實之言論，致郭台銘在社會上之評價受到貶損，侵害郭台銘名譽權，應負侵權行為賠償責任。故最高法院駁回周玉蔻上訴，全案確定。

ET快訊
指「郭台銘捐3億給候選人」　周玉蔻判賠200萬+登報道歉確定
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