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每日每噸補助880元！南方澳漁船補償方案出爐　一張圖秒懂

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▲▼南方澳跨海大橋崩塌，空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

▲南方澳大橋崩塌，空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

記者許展溢／台北報導

南方澳大橋發生崩塌阻斷航道，事發當時在橋下等候加油3艘漁船遭壓損，並造成外籍船員6死、9傷。漁業署今（3 日）下午發聲明表示，為表達對受災船主、船員的關心及漁船無法出海作業遭受的損失，將補助每天每噸產值880元，最多補助4天。

▲▼南方澳斷橋／第5具遺體尋獲。（圖／記者游芳男攝）

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▲造成外籍船員6死、9傷。（圖／記者游芳男攝）

漁業署表示，針對遭壓損的3艘漁船部分， 已協助爭取應有的賠償，此外無法出海作業的漁船有500餘艘，為減少漁民損失，今上午協調會中蘇澳區漁會代表漁民提出請求，經協調後的補償部分如下：

1、以880元作為每日每噸之產值，按在港無法作業漁船總噸數乘以前述之產值，作為每日補償金，未出港日數以4日（含受困及整備等）核計。

2、漁筏及未滿5噸漁船以5噸計。

3、因為漁船吃水無法通過臨時航道，需拆除船上網具等設備者，經向蘇澳區漁會申請並完成拆除者，每船補助3萬元。

4、移泊至商港區替代碼頭之漁船，加冰每支補助100元，至航道恢復為止。

5、補助對象：限以最近1年內（107年9月30日至108年9月30日)有出海作業漁船或108年10月1日前一周已經聘僱引進外籍船員、已加油、加冰整備出港者，或前一年船體維修（含主機）者。

▲▼南方澳漁船無法出海作業補償方案出爐。（圖／取自陳吉仲臉書）

▲南方澳漁船無法出海作業補償方案出爐。（圖／取自農委會主委陳吉仲臉書）

▲▼南方澳大橋崩塌，漁業署公布漁船補償事宜。（圖／漁業署提供）

▲漁業署和蘇澳區漁會協調漁船補償事宜。（圖／漁業署提供）

漁業署說明，以880元作為每日每噸的產值，也就是假設漁船是5噸，就是4400元，假設最多補助4天，則有1萬7600元。加冰部分則視每艘情況，至於總補助金額，還要等區漁會彙整才有辦法得知。

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南方澳大橋漁船外籍船員補助農委會漁業署產值

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