墜機346死前「波音省成本」無視安全系統　工程師揭高層心態

▲波音工程師投訴高層行為。（圖／路透社）



記者丁維瑀／綜合報導

美國飛機製造商波音一名工程師今年透過投訴指出，公司為了降低成本，拒絕研發可能減少飛安風險的安全機制。伊威班克（Curtis Ewbank）聲稱，波音管理階層更在乎成本與進度，而不是安全與品質。

波音737 MAX 8客機接連發生兩起重大墜毀事故，總共造成346人死亡，目前遭到各國停飛。《紐約時報》報導，空難發生後，資深工程師伊威班克提交一份投訴，聲稱企業在研發飛機過程中拒絕增加安全系統，只為壓低成本。

這份投訴已由波音交給司法部，伊威班克指出，企業重視成本的程度超越安全問題，「我願意為了安全與品質站出來，但在這些領域中卻無法實際發揮作用。」他還指責，波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）公開誤導飛機的安全性。

根據領英（LinkedIn）個人資料，2010年7月到2015年4月，伊威班克擔任波音737 Max與其他機型的系統工程師，他2018年回到波音，現階段正研發777X噴射客機。他在投訴中指出，由於擔心公司沒有把安全放在第一，他選擇離開。

波音在提供給CNN的聲明表示，安全、品質與誠信一直是企業的核心價值，也提供給員工許多表達擔憂與投訴的管道，同時採取嚴格程序，確保這些意見得到充分考慮。

伊威班克聲稱，一名737 Max首席試飛員與其他工程師都想探討，安裝合成空速的可能性，這是一種利用不同數據計算空速的新系統；不過，一名高層不願考慮系統的潛在成本，以及訓練飛行員所帶來的影響。

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）1架波音737型客機今年3月起飛不久後墜毀，機上157人罹難。去年10月，獅子航空（Lion Air）同樣是波音737 MAX客機起飛13分鐘後墜毀，189人喪生。

波音先前才通報美國聯邦航空總署，發現737 NG型客機有結構性裂縫；該單位已下令檢查波音737新世代飛機（Boeing 737 Next Generation）。