高階VR再進化！瞬間切換虛實空間　HTC VIVE COSMOS正式開賣

▲HTC VIVE COSMOS正式開賣。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導



宏達電（HTC）今（3）日正式開賣VIVE COSMOS，為主打新一代無需定位器、便攜、輕量化、精準定位、虛實瞬間切換的高階VR產品，並同步推出VIVE Reality System，讓使用者與VR世界展開全新互動模式。

VIVE COSMOS是最新高規電腦驅動PC VR產品，不再需要安裝VIVE定位基地台就能方便使用，全方位提升軟硬規格，以VIVE Inside-out追蹤系統簡化設定，並透過六個影像感測器實現更寬廣、精準的追蹤與控制，讓使用者可以更輕鬆的進入虛擬實境世界。

▲HTC VIVE COSMOS正式開賣。（圖／HTC提供）

VIVE COSMOS採用2880 x 1700解析度的顯示畫面，相較第一代VIVE提升88%，更帶來猶如水晶般清晰的文字與圖像呈現，並在全新的LCD像素均有RGB三原色，讓顏色更加準確，大幅減少紗窗效應的影響。

VIVE COSMOS主打的特色就是獨家100度上掀式設計，讓使用者可以在幾秒鐘內切換現實和虛擬之間，並且不會中斷虛擬實境的體驗，並相容VIVE無線模組，讓移動不再有束縛感，建議售價為22,900元。

此外，隨著VIVE COSMOS的上市，HTC也同步發表全新型態的VR體驗核心介面「VIVE Reality System」，直接帶使用者進入一個全新領域，讓虛擬與現實間不再像是切換應用程式，而是屬於自己的個人空間，可以在裡面控制物件，未來還可以展開全新的社交生活。

▲HTC VIVE COSMOS正式開賣。（圖／HTC提供）