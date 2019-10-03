影／南二高297公里自撞火燒車　男女輕傷「一名嬰兒幸運無傷」

記者翁伊森／嘉義報導

國道3號3日下午南下297公里處發生火燒車，嘉義縣市消防局獲報後緊急派出急救人車到場，消防人員到場後發現為一輛自小客車自撞，車上人員已先自行脫困，但車輛隨後起火燃燒，共造成1男1女2人身體擦傷，隨後已被緊急送往聖馬醫院，另車內一名嬰兒無受傷，嘉義縣市消防局共出動各式消防車輛7輛，消防人員15人。

▲▼ 南二高南下297公里發生自撞車禍，瞬間車身燒成火球。（圖／讀者提供）

▲▼ 南二高自撞車禍，消防人員急撲滅。（圖／讀者提供）

國道三號南下公里發生自小客車自撞火燒車，消防人員抵達現場時，發現一自小客車已經全面燃燒，熊熊火勢濃煙密佈，現場未發現其他車輛，疑似自撞，而車上人員一男一女及嬰兒均已脫困。救護人員給予傷者救護處置後由救護車送至聖馬爾定醫院急診救治，後湖分隊小隊長林義發立即指示消防員出水搶救，迅速撲滅火勢，但車輛已面目全非，相關肇事原因由警方調查中。

▲▼ 南二高自撞車禍，濃煙四串火焰竄出，消防人員急忙滅火。（圖／讀者提供）

消防局呼籲，行車途中如遇火燒車事故，車上所有人員都應下車至車輛下游之護欄外或安全處所(路側如無護欄，則於故障車輛下游適當處)待援，並「面向車道」以隨時警戒後方來車。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

►勇消張哲嘉買房準備結婚 惡火斷姻緣...等不到幫女友戴上戒指那一刻

►大雅2消死／工廠老闆：會負起「道義上的責任」 辯工廠有登記